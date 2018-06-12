Euronics и Tele2 попали в черный список Департамента защиты прав потребителей — по ошибке

Департамент защиты прав потребителей внес торговую сеть по продаже электроники Euronics и оператора сети Tele2 в черный список. Причина — предприятия не выполнили постановления в пользу потребителя в течение 30 дней. Оказалось, что их добавили в список ошибочно, так у департамента была неверная информация.

В январе клиент приобрел в Euronicsist эспрессо-машину Jura A7 . Однако он получил ее в плохом состоянии, что заставило его сомневаться — а не прислали ему использованный товар? Euronics же отказался возвращать деньги, ссылаясь на отсутствие у товара производственного дефекта, поэтому клиент обратился в комиссию по потребительским спорам.

Согласно ее решению, Euronics должен был вернуть клиенту 909,99 евро за эспрессо-машину. Магазин выполнил постановление в требуемый срок и вернул клиенту деньги, хотя этому предшествовал спор, и сначала Euronics вину не признавал и предлагал клиенту отремонтировать товар.

У Tele2 был спор с клиентом, который приобрел в январе прошлого года телефон Sony Xperia XA за 279 евро. Из-за того, что прерывались звонки, клиент отнес телефон в ремонт. При приеме телефона в ремонт было замечено, что на нем есть царапины и вмятины. Клиенту же выдали другой телефон на замену.