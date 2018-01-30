Euroapteek приобретает аптеки сети Ülikooli Apteek

Предприятие Euroapteek OÜ, входящее в группу компаний Euroapotheca, подписало договор с Yliopiston Apteekki OY в отношении приобретения в Эстонии аптечной сети Ülikooli Apteek. После завершения сделки Euroapteek купит и интегрирует в свою сеть 13 аптек, собственником которых в настоящее время является Yliopiston Apteekki OÜ, и готова продолжать оказывать услуги франшизы входящим в сеть 11 аптекам, использующим торговую марку Ülikooli Apteek.

В рамках параллельной сделки входящая в группу компаний Euroapotheca занимающаяся оптовой торговлей фирма Baltfarma OÜ заключила договор в отношении приобретения Medapta OÜ — предприятия оптовой торговли Yliopiston Apteekki OY.

”От расширения сети Euroapteek, в первую очередь, выиграют наши клиенты, поскольку все места, где сейчас расположены аптеки Ülikooli Apteek, отлично подходят нашей сети и не пересекаются с зоной охвата других аптек, — сказала председатель правления Euroapteek OÜ Инна Метс. — Вместе с семьей Ülikooli Apteek мы хотим продолжить развитие сети Euroapteek и предлагать клиентам самое лучшее и удобное обслуживание”.

”Решение о совершении сделки купли-продажи было основано на том обстоятельстве, что наша нынешняя доля рынка в Эстонии не является оптимальной, имея в виду будущее. Будучи частью группы Euroapotheca, наша аптечная сеть в Эстонии увеличится в размере более чем вдвое, получит превосходную возможность работать в будущем более эффективно и обеспечивать еще более высокое качество обслуживания клиентов”, — сказал Юкка Ниеми, исполнительный директор группы компаний Yliopiston Apteekki.

По словам Инны Метс, эта сделка соответствует стратегии расширения группы Euroapotheca в отношении рынков Северных стран, а также Центральной и Восточной Европы, опирающейся как на приобретения, так и на органичный рост.

Все аптеки Ülikooli Apteek поначалу будут работать под существующим брендом, а все сотрудники продолжат занимать свои нынешние должности. В долгосрочной перспективе аптеки Ülikooli Apteek станут действовать под брендом Euroapteek. Компания Euroapteek OÜ готова продолжать оказывать поддержку всем франшизодержателям. По состоянию на конец января в сеть Euroapteek входили 49 аптек. Под торговой маркой Ülikooli Apteek в Эстонии действуют 24 аптеки.

После завершения сделки сеть Euroapteek будет состоять из 73 аптек, 54 из которых будут находиться в собственности Euroapteek OÜ, а 19 действовать на основании договоров франшизы.

Инна Метс отметила, что точный график интеграции сети Ülikooli Apteek в Euroapteek, включая вопросы, связанные с брендингом и программами лояльности, будет утвержден после вступления сделки в силу.

Сделка должна быть одобрена Департаментом конкуренции Эстонии. Согласно соглашению сторон, финансовые условия сделки не разглашаются.

В ноябре прошлого года группа компаний Euroapotheca подписала с Королевством Швеция и частными инвесторами соглашение в отношении приобретения в Швеции 159 аптек сети Apoteksgruppen и продолжения оказания услуг франшизы 30 независимым аптекам, которые продолжат работать под брендом Apoteksgruppen.

”Приобретение шведской Apoteksgruppen и эстонской Ülikooli Apteek — часть стратегии Euroapotheca по занятию позиций ведущей аптечной сети в Северных странах, а также в Центральной и Восточной Европе. После завершения сделки мы продолжим поиск новых возможностей на существующих и новых рынках в странах Балтии, Северной, Центральной и Восточной Европе”, — отметила исполнительный директор и председатель правления Euroapotheca Раймонда Кижене.

В настоящее время группа компаний Euroapotheca располагает сетью из более чем 450 аптек в Литве, Латвии, Эстонии, Польше и Украине.