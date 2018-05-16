Euroapteek начала перевод аптек Ülikooli Apteek под свою торговую марку

В марте Euroapteek, входящая в одну из крупнейших аптечных сетей балтийского региона и Северных стран Euroapotheca, приобрела у Yliopiston Apteekki OY 13 действующих в Эстонии аптек Ülikooli Apteek. Euroapteek продолжит оказывать услуги франшизы 11 аптекам, использующим торговую марку Ülikooli Apteek. После завершения сделки в сеть Euroapteek входят 54 аптеки к которым добавляются еще 19 аптек, действующих на основании договоров франшизы.

”После объединения всем клиентам присоединившейся к Euroapteek сети Ülikooli Apteek мы предложим более широкий выбор товаров для здоровья и красоты, а также увеличится число форматов аптек, — сказала Инна Метс. — В бывших аптеках Ülikooli Apteek клиентов будут обслуживать прежние провизоры и фармацевты. Прежде всего клиенты отметят изменившуюся торговую марку и более масштабную программу лояльности клиентов”.

С 1 мая Euroapteek объединила программы лояльности двух ранее действовавших под разными торговыми марками аптечных сетей, в результате чего для всех клиентов действуют единые условия получения бонусных пунктов, а неиспользованные бонусы старой программы лояльности Ülikooli Apteek переносятся в новую.

”Члены прежней бонусной программы Ülikooli Apteek получат доступ к заметно расширившемуся ассортименту товаров в рамках кампаний. Кроме того, возможностей использования клиентской программы теперь почти вдвое больше”, — добавила Метс.

Расширение сети Euroapteek в Эстонии — часть долгосрочной стратегии концерна Euroapotheca, целью которой является занятие роли ведущей аптечной сети в Северных странах, а также Центральной и Восточной Европе. В настоящее время в сеть концерна входят 667 аптек в Эстонии, Латвии, Литве, Швеции, Польше и Украине.