"Это уже не та фирма, куда я пришла работать". Сокращенная со дня сотрудница Prisma рассказала о наболевшем

Проработавшая 9 лет ассистентом правления в Prisma Эва-Кайза Плак была сокращена со дня. Женщине предложили продолжить работу либо кассиром, либо сборщиком тележек, не разрешив в итоге забрать частные файлы из рабочего компьютера.

Ärileht публикует рассказ Эва-Кайзы Плак о произошедшем.

На самом деле в сокращении нет ничего нового, это просто часть работы предприятия, рассуждает Эва-Кайза Плакк. Но иногда просто удивляешься, как именно это делается.

Во вторник пыталась вылечиться, взяв день за счет сверхурочных, поэтому все произошло для меня неожиданно.

В среду утром начальник появился рано на рабочем месте, и я поинтересовалась, будет ли какое-то собрание. Оказалось, что да, и через минуту меня позвали.

Сижу и слышу, что для улучшения экономических показателей предприятия меня как ассистента по снабжению необходимо сократить со дня. Несмотря на неприятную новость, рот растягивался в улыбку, так как последние 9 лет я работала ассистентом правления, а не ассистентом по снабжению.

Идут проверять данные, приходят обратно вдвоем. Выясняется, что я была права, и директор по персоналу начинает со своей ему многословностью рассуждать. Я прервала этот монолог и спросила, хотят ли сократить именно меня, независимо от того, как моя должность называется? Получила утвердительный ответ и заверение, что они могут предложить какую-то другую работу. Раньше я слышала о том, что сокращаемым предлагалось место кассира, или сборщика тележек, и оказалось, что традиция жива до сих пор.

Начинаю подписывать первый лист уведомления о сокращении на двух листах, отмечая, что я его получила. Директор по персоналу, который только что предложил мне новую должность (кассира или толкателя тележек), подчеркнул, что на первом листе ничего писать не надо. На это я ответила, что в одном русском фильме есть хорошее высказывание: ”Не учите меня жить, лучше помогите материально”.

С другой стороны, в широком смысле сокращение для меня — джекпот. Долгое время поговаривали о переводе конторы в Ласнамяэ, что должно произойти в следующем году. Я решила туда не идти и уведомила об этом начальника. Надеялась, что начнут искать нового человека, которого я бы смогла заранее обучить своей работе. Проведение времени в дорожных пробках — уже пройденный этап для меня. С другой стороны, это уже не то предприятие, куда я когда-то пришла на работу.

Личные файлы потеряны навсегда

После подписания бумаг начинается шоу. Начальник сообщает, что я не могу больше отправить ни одного электронного письма. Моя электронная почта в компьютере вдруг превратилась в священную корову, а я стала персоной нон грата. Обещала, что напишу текст прощального письма и дам его перечитать, а в ответ получила категорический отказ. Начальник сказал, что сам известит партнеров о моей уходе. Последние пять лет я посылала клиентам ответы и сглаживала углы, а теперь даже не смогла при уходе сказать всем ”до свидания”.

С другой стороны, мне было позволено самой упаковать вещи. Позже я узнала, что накануне с другими сокращаемыми не были столь великодушны.

Когда-то меня предупреждали о том, что нельзя держать свою жизнь в рабочем компьютере. И вот я получила болезненный урок. Мой архив почтового клиента Оutlook никого не интересует, так как время — деньги. За ночь я превратилась в того, кто тратит драгоценное время остающихся работников.

Видно, что предприятие усердно занимается повышением эффективности расходов. Через призму юмора могу сказать, что в итоге они смогли всего за день выпроводить работника, трижды признанного лучшим в конторе. Все личные данные в компьютере были уничтожены — ”Ctrl + Alt + Del”, как харакири.

Когда я приехала домой, зазвонил телефон. Журналист хотел получить комментарий. Предлагаю анонимность и смеюсь. Сообщаю, что собираюсь выпить стопочку хорошей водки и переварить сегодняшний день. О чем тут говорить? Прием на работу и завершение рабочих отношений — повседневное дело. Хотя, конечно, некоторые вещи могли бы происходить солиднее. Вероятно, проведению сокращений нужно учить, как и обслуживанию клиентов. Веди себя с другими так, как хочешь, чтобы относились к тебе, и в результате выиграют обе стороны.

Утром прочитала вышедшую в газете историю. Опять эти знакомые пустые полки магазина. Усмехаюсь, читая о расширении Prisma своей доли на рынке. Если предприятие ведет политику персонала в таблице Excel, то трудно совершать чудеса, но надеяться надо.

После нескольких дней размышлений я решила написать о том, как меня сократили, не анонимно, а от своего имени.

Делаю это рад тех, кого отправили в путь-дорогу, и тех, кто остался. Для меня элементарная вежливость: приходя — здороваться, а уходя — прощаться, но, к сожалению, по независящим от меня обстоятельствам, это не было сделано. Хочу поблагодарить всех коллег и партнеров. Надеюсь, они поймут, почему эту информацию они не получили неделю назад электронным письмом с моего рабочего адреса.

9 лет в Prismas пролетели быстро, и сейчас все это — уже история.