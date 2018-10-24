Это не шутка: с первого апреля в Эстонии вводится новая система маркировки топлива. Объясняем, что к чему

Как ранее сообщали СМИ, с 1 октября меняется система маркировки топлива в Евросоюзе, однако на данный момент до Эстонии новая система еще не дошла. Переход на новую систему начнется 1 апреля 2019 и может продлиться вплоть до конца месяца.

Изменения необходимы в связи с добавкой биокомпонентов в топливо. Перед началом перехода на новую систему продавцы объяснят потребителям основы новой маркировки с помощью соответствующих материалов.

Где можно будет увидеть новую маркировку?

Маркировка будет нанесена на сами заправки (около 3 см в диаметре) и на заправочные пистолеты (около 1,3 см в диаметре). Выглядеть значки будут также, как и те, которые находятся у крышки топливного бака новых машин.

Как она выглядит и что значат?

Специальная маркировка будет как у бензина, так у дизельного топлива и газа. У каждого типа топлива будет значок соответствующей формы.

Значок бензина имеет круглую форму. Буквой E отмечено максимальное количество биотоплива (этанола) в бензине: E5, E10, E85. Например, E5 означает максимальное содержание в топливе биоэтанола в 5%. E95 будет отмечен как E5, E92 — E0, E98 — 10.

Дизельное топливо отмечено квадратом. Буквой B отмечено максимальное количество биодизеля в дизельном топливе: B7, B10. Например, B7 означает максимальное содержание в . топливе биодизеля в 7%.

Квадрат используется и при XTL топливе — синтетическом дизельном топливе, которое не произведено из сырой нефти. XTL производится либо из газа (GTL), либо из угля (CTL), либо из биомассы (BTL).