24.10.2018, 21:15

Это не шутка: с первого апреля в Эстонии вводится новая система маркировки топлива. Объясняем, что к чему

 (26)
rus.delfi.ee
EST 9
Это не шутка: с первого апреля в Эстонии вводится новая система маркировки топлива. Объясняем, что к чему
Foto: Karli Saul

Топливный союз Эстонии сообщил, что весной 2019 года на эстонских заправках вводится новая система маркировки топлива. Смотрите, как разобраться в новой системе, чтобы не залить в бак не тот бензин.

Как ранее сообщали СМИ, с 1 октября меняется система маркировки топлива в Евросоюзе, однако на данный момент до Эстонии новая система еще не дошла. Переход на новую систему начнется 1 апреля 2019 и может продлиться вплоть до конца месяца.

Изменения необходимы в связи с добавкой биокомпонентов в топливо. Перед началом перехода на новую систему продавцы объяснят потребителям основы новой маркировки с помощью соответствующих материалов.

Где можно будет увидеть новую маркировку?

Маркировка будет нанесена на сами заправки (около 3 см в диаметре) и на заправочные пистолеты (около 1,3 см в диаметре). Выглядеть значки будут также, как и те, которые находятся у крышки топливного бака новых машин.

Как она выглядит и что значат?

Специальная маркировка будет как у бензина, так у дизельного топлива и газа. У каждого типа топлива будет значок соответствующей формы.

Значок бензина имеет круглую форму. Буквой E отмечено максимальное количество биотоплива (этанола) в бензине: E5, E10, E85. Например, E5 означает максимальное содержание в топливе биоэтанола в 5%. E95 будет отмечен как E5, E92 — E0, E98 — 10.

Дизельное топливо отмечено квадратом. Буквой B отмечено максимальное количество биодизеля в дизельном топливе: B7, B10. Например, B7 означает максимальное содержание в . топливе биодизеля в 7%.

Квадрат используется и при XTL топливе — синтетическом дизельном топливе, которое не произведено из сырой нефти. XTL производится либо из газа (GTL), либо из угля (CTL), либо из биомассы (BTL).

Газовое топливо отмечено ромбом. Внутри указано, каким газом можно заправить транспортное средство: H2 (водородом), CNG, LPG или LNG.


В чем смысл перехода на новую маркировку?

Маркировка позволит автомобилистам с легкостью понять, какое топливо следует выбрать для их транспортного средства, в любой стране Евросоюза. Кроме 28 государств-членов ЕС единую маркировку внедряют Норвегия, Исландия и Лихтенштейн, а также Македония, Сербия, Швеция и Турция. В связи с "Брекситом" Великобритания пока не определилась.

Владельцы новых автомобилей могут просто сравнить значки на топливном баке и заправочном автомате. Владельцы более старых автомобилей должны выбирать подходящее топливо в зависимости от рекомендаций производителя.

Коснутся ли изменения электромобилей?

Изменения коснутся гибридных электромобилей, которым также требуется заправка топливом. Подобная система маркировки в будущем появится и на пунктах подзарядки.

Какое моторное топливо продолжат продавать в Эстонии после апреля 2019?

С 1 апреля 2019 эстонские заправки обязаны предлагать моторный бензин 95E10, содержащий 10% биоэтанола, и дизельное топливо B7, которое содержит 7% биодизеля.

ТОП

При этом закон не обязывает продавцов топлива добавлять биокомпоненты в 98-й бензин, но продавец может при желании сделать это, в размере до 5%.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Признания в любви вперемешку с пошлостями и угрозами. Директриса домогалась до учителя и уволила его, когда он ей отказал

24.10.2018
Бывшие сотрудники языковой школы Emajõe Keeltekool в Тарту обвиняют директора в харрасменте и притеснении. Судебные разбирательства закончились победой бывших работников, а тем временем школа погрязла в долгах и находится на грани банкрота, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее

Лайне Рандъярв не взяли в Eesti Kontsert, потому что она сказала, что ей нельзя посещать Россию?

24.10.2018
Сегодня совет Eesti Kontsert решил не утверждать Лайне Рандъярв на должность директора. Точная причина такого решения неизвестна. В качестве спекуляций говорилось о неразберихе с датой вступления Рандъярв в должность и политических причинах, а теперь всплыли и другие интересные подробности.
Подробнее


Это не шутка: с первого апреля в Эстонии вводится новая система маркировки топлива. Объясняем, что к чему

24.10.2018
Топливный союз Эстонии сообщил, что весной 2019 года на эстонских заправках вводится новая система маркировки топлива. Смотрите, как разобраться в новой системе, чтобы не залить в бак не тот бензин.
Подробнее

"Полный хаос!" Трамп раскритиковал миграционную политику Европы

24.10.2018
По мнению президента США, европейцы только и мечтают о том, чтобы исправить ошибочное, по его словам, решение о допуске сотен тысяч нелегальных мигрантов. Он назвал ситуацию с беженцами в ЕС полным хаосом.
Подробнее

Российский предприниматель подозревает масштабное отмывание денег и недоволен действиями эстонских властей

24.10.2018
Российский предприниматель Владимир Салберг попросил помощи у правовой комиссии Рийгикогу, потому что зарегистрированное в Таллинне паевое товарищество Estbetox подделало годовые отчеты и может быть связано с налоговым мошенничеством и очень масштабным отмыванием денег. В то же время коммерческий регистр предупредил, что может принудительно прекратить закрыть подозреваемое предприятие. У Салберга закралось подозрение, что причастные к делу могут остаться безнаказанными, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее

-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100007
189,- €
132,30 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black
290,- €
269,70 €
-30% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
111,30 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede/Gold
290,- €
269,70 €
-30% Meeste käekell Police STEAMPUNK PL.14693JSTBL/03
209,- €
146,30 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100067
129,- €
90,30 €

Жители Валка высмеяли латвийскую скорую помощь, так как эстонская прибыла на место раньше

24.10.2018
В латвийскую газету Ziemeļlatvija обратились сотрудники латвийской скорой помощи, чтобы пожаловаться на инцидент, который недавно с ними произошел в приграничном городе Валкла, передает Maaleht.
Подробнее

ФОТО: Полиция просит помощи в поисках 16-летней Ольги. Последний раз ее видели в Ласнамяэ

24.10.2018
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 16-летней Ольги. Полицейские общались с близкими девушки, по их словам в последний раз Ольгу видели на этой неделе в Ласнамяэ в районе ул. Кярбери.
Подробнее

Вот это результат! В ходе рейда "Дуют все" в Йыхви не выявили ни одного пьяного водителя

24.10.2018
Вчера по всей Эстонии проходил рейд "Дуют все", в рамках которого полицейские проверили тысячи водителей. Все водители, которых проверили полицейские Йыхвиского отделения полиции, были трезвы, сообщает пресс-служба полиции.
Подробнее

В Ласнамяэ двое напали на мужчину, затащили его в автомобиль и увезли

24.10.2018
Сегодня в 9:39 в Центр тревоги сообщили, что на улице Лойтсу в таллиннском районе Ласнамяэ напали на 28-летнего мужчину. После нападения его затащили в автомобиль и увезли. Подозреваемые задержаны.
Подробнее

Молодая марафонка сломала ногу, но доползла до финиша на четвереньках

24.10.2018
Удивительный случай произошел во время командного марафона в японской Фукуоке. 19-летняя бегунья во время своего этапа сломала ногу, но сумела доползти последние 200 метров на четвереньках и передать эстафету.
Подробнее