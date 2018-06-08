08.06.2018, 11:31

”Эти русские всегда требуют скидок”. Возмущенный пассажир Elron: кондуктор отказалась продать мне льготный билет и оскорбила меня!

 (35)
комментарий фирмы
Вера Степанова
Вера Степанова
EST 2
Raudtee Keilas
Foto: Rauno Volmar

В редакцию Delfi обратился читатель, у которого возник конфликт с кондуктором в электричке Elron. По его словам, ему необоснованно не продали льготный билет, а потом еще и обругали. В Elron же говорят, что их работник разговаривал вежливо и поступил в соответствии с правилами.

Антон (имя изменено, настоящее имя редакции известно — прим. ред.), который учится в гимназии в 11 классе, рассказывает, что 17 мая около 16 часов на Балтийском вокзале сел в электричку до Кейла. Еще до отправления к нему подошла говорящая по-эстонски кондуктор. Молодой человек по-русски сказал ей, что едет до Кейла и ему нужно купить льготный билет, и дал зеленую карточку, так как зарегистрирован в Таллинне.

"Кондуктор спросила, есть ли у меня с собой ученический билет. Я ответил, что нет. На это она сказала, что без ученического билета не может мне продать льготный билет. Я ответил, что на зеленой карточке есть информация о том, что я являюсь учеником и, насколько мне известно, этого достаточно, чтобы купить льготный билет", — описывает Антон и добавляет, что кондуктор, пробив зеленую карточку, сама сказала, что ему полагается льготный билет, то есть она видела, что на зеленой карточке есть соответствующая информация.

По словам молодого человека, он почти каждый день ездит на электричках и ситуация, когда без предъявления ученического нельзя купить льготный проездной билет, возникла впервые. До этого случая у него ни один кондуктор не спрашивал ученический билет. Об этом он и сообщил работнице Elron.

ТОП

"После этих слов кондуктор поставила меня перед фактом: либо я покупаю полный билет, либо выхожу из электрички. Сказала еще: ”Ищите себе другого кондуктора, который согласится продать вам льготный билет без ученического”. Я попросил кондуктора назвать свою фамилию. Кондуктор отказалась и стала злобно ворчать, что, мол, ”эти русские всегда требуют скидок” и т.п. На это я сказал, что обязательно буду жаловаться начальству, так как считаю такое поведение работника оскорбительным и неуместным, и пошел к выходу. Выйдя, я сфотографировал кондуктора, после чего она осыпала меня нецензурной бранью на эстонском языке", — возмущается Антон.

Он говорит, что подал жалобу в Elron, однако более чем за две недели на нее так и не отреагировали. Молодой человек хочет знать, кто был прав в сложившейся ситуации и действительно ли для покупки льготного проездного билета необходимо наличие при себе ученического билета, а также прояснить ситуацию с поведением кондуктора.

"Считаю, что как минимум этому человеку не место в сфере обслуживания. Хочу отметить, что при общении с кондуктором я вел себя максимально корректно и вежливо. Могу предположить, что причиной такого поведения кондуктора стало то, что я говорил по-русски, эстонский, к сожалению, знаю плохо. Но верить в это очень не хочется", — завершает Антон.

Elron: жалобу мы не получали

Руководитель по маркетингу и коммуникации Elron Марийс Адамберг сообщила Delfi, что такого обращения в Elron не поступало, и попросила, чтобы читатель передал им свои контактные данные и отправленное ранее письмо, поскольку фирма хотела бы связаться с ним.

"В соответствии с порядком льгот Elron, право на проезд с льготным билетом есть только при наличии подтверждающего право на льготу документа. У ученика этим документом является карточка ISIC Scholar или выданный в Эстонии ученический билет. При отсутствии соответствующих документов нужно приобрести полный билет. По словам работницы, она вежливо объяснила клиенту, что при отсутствии соответствующего документа невозможно продать льготный билет. К сожалению, клиент этого не понял и выказал сильное недовольство”, — прокомментировала Адамберг и добавила, что информацию о льготах можно найти как на домашней странице Elron, так и в поезде и на платформах ожидания.

С разрешения Антона мы передали в Elron его электронный адрес, после чего Адамберг сообщила, что с клиентом связались. ”Странным образом, по его словам, у него не сохранилось отправленное нам письмо. Это дает основание считать, что на самом деле клиент его нам все-таки не отправлял, представил ложные утверждения и хотел только привести в исполнение озвученные в поезде угрозы”, — отметила руководитель по маркетингу и коммуникации.

Однако молодой человек утверждает, что 18 мая действительно отправлял в Elron письмо, а не сохранилось оно просто потому, что он не хранит письма подолгу. Что ж, это вполне вероятно, учитывая, что с момента отправки письма прошло около трех недель. Также Антон еще раз подчеркивает, что с кондуктором вел себя корректно: ”Естественно, никакой радости не испытывал, но разговаривал адекватно”.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



”Эти русские всегда требуют скидок”. Возмущенный пассажир Elron: кондуктор отказалась продать мне льготный билет и оскорбила меня!

08.06.2018
В редакцию Delfi обратился читатель, у которого возник конфликт с кондуктором в электричке Elron. По его словам, ему необоснованно не продали льготный билет, а потом еще и обругали. В Elron же говорят, что их работник разговаривал вежливо и поступил в соответствии с правилами.
Подробнее


Facebook по ошибке раскрыл личные записи 14 млн пользователей

08.06.2018
Социальная сеть Facebook оказалась вновь замешана в скандале с доступом к конфиденциальной информации пользователей. На этот раз открыть личные записи 14 млн участников позволила ошибка при тестировании новых функций, пишет РБК.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Читатель: у нас в стране отношение к работающим инвалидам просто нечеловеческое

08.06.2018
"Уже много говорили на эту тему, но ничего не меняется. У нас в стране отношение к работающим инвалидам просто нечеловеческое. Установлен такой предел дохода, при котором человек либо не может работать нормально, либо не получит пенсию по инвалидности. Но эти люди и так уже пострадали, поплатились своим здоровьем, почему же они должны лишаться еще и денег?" — пишет читатель "МК Эстонии".
Подробнее


-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Okinawa
69,- €
27,60 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
334,80 €
-20% Meeste käekell Police HAMMERHEAD PL.13088JSR/04
229,- €
183,20 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100023
189,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
290,- €
269,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106762002
107,10 €
64,26 €

Интервью c мэром Нарвы Таммисте: почему он не против целлюлозного комбината в Нарве и почему город не построит мечеть для беженцев

08.06.2018
”Виру Проспект” опубликовал вторую часть интервью с мэром Нарвы Тармо Таммисте, основанное на вопросах заданных читателями газеты и приуроченное ко Дням города, в котором, в частности, сказал, что, если бы Нарве предложили построить на ее территории целлюлозный комбинат, то он был бы только за.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Какие плюсы и минусы есть у добровольной медицинской страховки и может ли она стать полноценной заменой государственной системе медстрахования

08.06.2018
Страхование здоровья, наверное, самое важное из всех возможных. В Эстонии действует система государственного медицинского страхования, однако оно предоставляется не всем. Причем многие из тех 7% населения страны, у кого такой страховки нет, и не спешат о ней позаботиться — длинные очереди к врачам и невозможность получить необходимое лечение сразу заставляют их обращать внимание на альтернативные варианты.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ