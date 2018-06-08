08.06.2018, 11:31

”Эти русские всегда требуют скидок”. Возмущенный пассажир Elron: кондуктор отказалась продать мне льготный билет и оскорбила меня!

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комментарий фирмы
Вера Степанова
Вера Степанова
EST 6
Raudtee Keilas
Foto: Rauno Volmar

В редакцию Delfi обратился читатель, у которого возник конфликт с кондуктором в электричке Elron. По его словам, ему необоснованно не продали льготный билет, а потом еще и обругали. В Elron же говорят, что их работник разговаривал вежливо и поступил в соответствии с правилами.

Антон (имя изменено, настоящее имя редакции известно — прим. ред.), который учится в гимназии в 11 классе, рассказывает, что 17 мая около 16 часов на Балтийском вокзале сел в электричку до Кейла. Еще до отправления к нему подошла говорящая по-эстонски кондуктор. Молодой человек по-русски сказал ей, что едет до Кейла и ему нужно купить льготный билет, и дал зеленую карточку, так как зарегистрирован в Таллинне.

"Кондуктор спросила, есть ли у меня с собой ученический билет. Я ответил, что нет. На это она сказала, что без ученического билета не может мне продать льготный билет. Я ответил, что на зеленой карточке есть информация о том, что я являюсь учеником и, насколько мне известно, этого достаточно, чтобы купить льготный билет", — описывает Антон и добавляет, что кондуктор, пробив зеленую карточку, сама сказала, что ему полагается льготный билет, то есть она видела, что на зеленой карточке есть соответствующая информация.

По словам молодого человека, он почти каждый день ездит на электричках и ситуация, когда без предъявления ученического нельзя купить льготный проездной билет, возникла впервые. До этого случая у него ни один кондуктор не спрашивал ученический билет. Об этом он и сообщил работнице Elron.

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"После этих слов кондуктор поставила меня перед фактом: либо я покупаю полный билет, либо выхожу из электрички. Сказала еще: ”Ищите себе другого кондуктора, который согласится продать вам льготный билет без ученического”. Я попросил кондуктора назвать свою фамилию. Кондуктор отказалась и стала злобно ворчать, что, мол, ”эти русские всегда требуют скидок” и т.п. На это я сказал, что обязательно буду жаловаться начальству, так как считаю такое поведение работника оскорбительным и неуместным, и пошел к выходу. Выйдя, я сфотографировал кондуктора, после чего она осыпала меня нецензурной бранью на эстонском языке", — возмущается Антон.

Он говорит, что подал жалобу в Elron, однако более чем за две недели на нее так и не отреагировали. Молодой человек хочет знать, кто был прав в сложившейся ситуации и действительно ли для покупки льготного проездного билета необходимо наличие при себе ученического билета, а также прояснить ситуацию с поведением кондуктора.

"Считаю, что как минимум этому человеку не место в сфере обслуживания. Хочу отметить, что при общении с кондуктором я вел себя максимально корректно и вежливо. Могу предположить, что причиной такого поведения кондуктора стало то, что я говорил по-русски, эстонский, к сожалению, знаю плохо. Но верить в это очень не хочется", — завершает Антон.

Elron: жалобу мы не получали

Руководитель по маркетингу и коммуникации Elron Марийс Адамберг сообщила Delfi, что такого обращения в Elron не поступало, и попросила, чтобы читатель передал им свои контактные данные и отправленное ранее письмо, поскольку фирма хотела бы связаться с ним.

"В соответствии с порядком льгот Elron, право на проезд с льготным билетом есть только при наличии подтверждающего право на льготу документа. У ученика этим документом является карточка ISIC Scholar или выданный в Эстонии ученический билет. При отсутствии соответствующих документов нужно приобрести полный билет. По словам работницы, она вежливо объяснила клиенту, что при отсутствии соответствующего документа невозможно продать льготный билет. К сожалению, клиент этого не понял и выказал сильное недовольство”, — прокомментировала Адамберг и добавила, что информацию о льготах можно найти как на домашней странице Elron, так и в поезде и на платформах ожидания.

С разрешения Антона мы передали в Elron его электронный адрес, после чего Адамберг сообщила, что с клиентом связались. ”Странным образом, по его словам, у него не сохранилось отправленное нам письмо. Это дает основание считать, что на самом деле клиент его нам все-таки не отправлял, представил ложные утверждения и хотел только привести в исполнение озвученные в поезде угрозы”, — отметила руководитель по маркетингу и коммуникации.

Однако молодой человек утверждает, что 18 мая действительно отправлял в Elron письмо, а не сохранилось оно просто потому, что он не хранит письма подолгу. Что ж, это вполне вероятно, учитывая, что с момента отправки письма прошло около трех недель. Также Антон еще раз подчеркивает, что с кондуктором вел себя корректно: ”Естественно, никакой радости не испытывал, но разговаривал адекватно”.

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