Эти напитки стоит попробовать! В финал конкурса крафтового пива прошли 14 пивоваров-любителей

”Среди напитков, прошедших в финал, есть как портеры, так и стауты особого типа — например, темные сорта пива с следующими сильными вкусами: вишни, черники, кофе, а также типов сухого ирландского, имперского и русского имперского. Также в финал прошли и напитки типа IPA — или же более светлые сорта пива — пшеничные, мэрцен — т. е. пиво низового брожения и другие интересные работы”, — перечислил Ояперв вкусовые оттенки финальных работ.

Организаторы с удовлетворением отметили, что в финал прошли сорта крафтового пива, изготовленного как в Харьюмаа, так и в Пярну или Муху. Поболеть за пивоваров-любителей, прошедших в финал и отдать свой голос можно на Фестивале малых производителей пива, вина и сидра, организуемым 6-7 июля на рынке Балтийского вокзала (Õhtuväljak).

В финал конкурса, который пройдет на фестивале, прошли следующие мастера (имена приведены в случайном порядке):

1. Ааре Лаанеметс с работой ”Kirde N1”

2. Сергей Соколов с работой ”Haapseõlu”

3. Маргус Линкгрейм с работой ”Üdruma Ameerika IPA”

4. Март Реммель с работой ”Peach&Grapefruit”

5. Робин Оргулас с работой ”Lahja Hommikune Must”

6. Павел Торпан с работой ”Black Bird”

7. Kuivastu Pruulikoda — Tiigirand, Jääger с работой ”Kwstukirss”

8. Раймонд Виркус с работой ”MustikaZ”

9. Урмас Каулер с работой ”Vanapoiss”

10. Урмас Каулер с работой ”Nõgikikas”

11. Эрик Латту с работой ”Tint”

12. Велло Кима с работой ”Väike Tšilli”

13. Райнер Маргус с работой ”Nosferaator 2017”

14. Райнер Маргус с работой ”Puupea”

15. Ивар Плеэри Мартин Саукас с работой ”Ivan Groznõi”

16. Марго Самороков с работой ”_18:1”

В жюри конкурса, которое среди 30 участников выбирало финалистов, входят: Мартин Юрисалу и Каспар Юхкам из Õllegalerii, мастер-пивовар пивоварни nanoPruul Алар Михайлов — в этой пивоварни многие пивовары-любители смогли впервые официально сделать розлив своих работ и Мари Кеслер из магазина пива и вина Sip. Оценивание проводил инициатор конкурса — пивной сомелье Юкс Ояперв.

В финале, который состоится в субботу, работы будет оценивать новый состав жюри, к мнению которого присоединится и народное жюри. Принять участие в финальном отборе можно 7 июля на Фестивале малых производителей пива, вина и сидра, который состоится на рынке Балтийского вокзала (Õhtuväljak). Лучшие пивовары-любители будут премироваться призами, которые предоставлены от предприятия Pruulmeistrid, Эстонской ассоциации барменов и ресторана Platz. Главным призом соревнования является качественная установка BulletBrew для производства пива в домашних условиях.