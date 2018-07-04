Эти напитки стоит попробовать! В финал конкурса крафтового пива прошли 14 пивоваров-любителей

Уже на этих выходных 14 пивоваров-любителей посоревнуются между собой за право попадания их напитка в финал впервые проводимого конкурса крафтового пива. Для выяснения лучшего пива свое слово скажет как жюри, так и публика Фестиваля малых производителей пива, вина и сидра, а победитель увезет домой отличное оборудование для производства пива в домашних условиях, сообщает Союз малых пивоваров Эстонии.
В финал соревнования по определению лучшего пива среди пивоваров-любителей прошли 9 напитков в классе легких напитков (содержание алкоголя до 7%) и 6 — в категории более крепких напитков, где содержание алкоголя превышает 7%. И хотя, по словам инициатора конкурса пивного сомелье Юкса Ояперва, изначально в финальный отбор планировалось вывести 15 напитков, но в итоге из-за одинаковости набранных пунктов в последний круг конкурса прошли 16 работ. Официальные производители в этом конкурсе участия не принимают — только пивовары-любители, из которых двое прошли в финальный отбор с парой своих напитков.
”Жюри было едино в мнении, что уровень соревнования был выше ожидаемого и ни одного пива с т.с. ошибками не было вообще. Один из напитков вообще сравнили с пивом из пивоварни Hollandi de Molen, что считается одним из лучших в мире”, — отметил Ояперв и признал, что работы, не прошедшие в последний отбор, по набранным пунктам отстают минимально от финалистов.