04.07.2018, 09:48

Эти напитки стоит попробовать! В финал конкурса крафтового пива прошли 14 пивоваров-любителей


rus.delfi.ee
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Эти напитки стоит попробовать! В финал конкурса крафтового пива прошли 14 пивоваров-любителей
Pressifoto

Уже на этих выходных 14 пивоваров-любителей посоревнуются между собой за право попадания их напитка в финал впервые проводимого конкурса крафтового пива. Для выяснения лучшего пива свое слово скажет как жюри, так и публика Фестиваля малых производителей пива, вина и сидра, а победитель увезет домой отличное оборудование для производства пива в домашних условиях, сообщает Союз малых пивоваров Эстонии.

В финал соревнования по определению лучшего пива среди пивоваров-любителей прошли 9 напитков в классе легких напитков (содержание алкоголя до 7%) и 6 — в категории более крепких напитков, где содержание алкоголя превышает 7%. И хотя, по словам инициатора конкурса пивного сомелье Юкса Ояперва, изначально в финальный отбор планировалось вывести 15 напитков, но в итоге из-за одинаковости набранных пунктов в последний круг конкурса прошли 16 работ. Официальные производители в этом конкурсе участия не принимают — только пивовары-любители, из которых двое прошли в финальный отбор с парой своих напитков.

”Жюри было едино в мнении, что уровень соревнования был выше ожидаемого и ни одного пива с т.с. ошибками не было вообще. Один из напитков вообще сравнили с пивом из пивоварни Hollandi de Molen, что считается одним из лучших в мире”, — отметил Ояперв и признал, что работы, не прошедшие в последний отбор, по набранным пунктам отстают минимально от финалистов.

”Среди напитков, прошедших в финал, есть как портеры, так и стауты особого типа — например, темные сорта пива с следующими сильными вкусами: вишни, черники, кофе, а также типов сухого ирландского, имперского и русского имперского. Также в финал прошли и напитки типа IPA — или же более светлые сорта пива — пшеничные, мэрцен — т. е. пиво низового брожения и другие интересные работы”, — перечислил Ояперв вкусовые оттенки финальных работ.

ТОП

Организаторы с удовлетворением отметили, что в финал прошли сорта крафтового пива, изготовленного как в Харьюмаа, так и в Пярну или Муху. Поболеть за пивоваров-любителей, прошедших в финал и отдать свой голос можно на Фестивале малых производителей пива, вина и сидра, организуемым 6-7 июля на рынке Балтийского вокзала (Õhtuväljak).

В финал конкурса, который пройдет на фестивале, прошли следующие мастера (имена приведены в случайном порядке):

1. Ааре Лаанеметс с работой ”Kirde N1”
2. Сергей Соколов с работой ”Haapseõlu”
3. Маргус Линкгрейм с работой ”Üdruma Ameerika IPA”
4. Март Реммель с работой ”Peach&Grapefruit”
5. Робин Оргулас с работой ”Lahja Hommikune Must”
6. Павел Торпан с работой ”Black Bird”
7. Kuivastu Pruulikoda — Tiigirand, Jääger с работой ”Kwstukirss”
8. Раймонд Виркус с работой ”MustikaZ”
9. Урмас Каулер с работой ”Vanapoiss”
10. Урмас Каулер с работой ”Nõgikikas”
11. Эрик Латту с работой ”Tint”
12. Велло Кима с работой ”Väike Tšilli”
13. Райнер Маргус с работой ”Nosferaator 2017”
14. Райнер Маргус с работой ”Puupea”
15. Ивар Плеэри Мартин Саукас с работой ”Ivan Groznõi”
16. Марго Самороков с работой ”_18:1”

В жюри конкурса, которое среди 30 участников выбирало финалистов, входят: Мартин Юрисалу и Каспар Юхкам из Õllegalerii, мастер-пивовар пивоварни nanoPruul Алар Михайлов — в этой пивоварни многие пивовары-любители смогли впервые официально сделать розлив своих работ и Мари Кеслер из магазина пива и вина Sip. Оценивание проводил инициатор конкурса — пивной сомелье Юкс Ояперв.

В финале, который состоится в субботу, работы будет оценивать новый состав жюри, к мнению которого присоединится и народное жюри. Принять участие в финальном отборе можно 7 июля на Фестивале малых производителей пива, вина и сидра, который состоится на рынке Балтийского вокзала (Õhtuväljak). Лучшие пивовары-любители будут премироваться призами, которые предоставлены от предприятия Pruulmeistrid, Эстонской ассоциации барменов и ресторана Platz. Главным призом соревнования является качественная установка BulletBrew для производства пива в домашних условиях.

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