Estravel вышел на рынок Финляндии

Крупнейшее в Эстонии и Прибалтике туристическое агентство Estravel AS приобрело полный пакет акций финского туристического агентства Helin Matkatoimisto OY. Так что кроме рынков Эстонии, Латвии, Литвы, Австралии и США Estravel теперь представлен и в Финляндии, значится в пресс-релизе.

Бюро обслуживания Helin Matkatoimisto OY, основанного в 1984 году на частном финском капитале предприятия, находятся в Хельсинки и Йювяскюля. Оборот по продаже этого туристического агентства с 12 сотрудниками составляет 8 миллионов евро. Helin Matkatoimisto специализируется на продаже качественных путешествий в дальние страны, имеет международную лицензию IATA и всегда было прибыльным.

”Для эстонских клиентов это хорошая новость — у Helin Matkatoimisto 33-летний опыт по обслуживанию отправляющихся на отдых клиентов, очень профессиональный персонал и хорошие договоры в экзотических местах. Отныне эти условия доступны и для клиентов из Эстонии”, — сказала член правления Estravel Анне Самлик.

”Очень рад, что расширение деятельности Estravel на внешнем рынке продолжается. Пока все наши дочерние предприятия окупаются как экономически, так и с точки зрения маркетинга. Уверен, что окупятся и новые инвестиции в Финляндии”, — добавил член правления Estravel Айво Такис.