Estover выиграла у литовцев "дело о сырных палочках"

Сегодня Харьюский уездный суд решил не удовлетворять иск литовского молочного производства AB Žemaitijos Pienas против эстонского Estover.

По мнению литовцев, обладателей торговых знаков Pik-Nik+ форма и Pik-Nik KIDS+ форма, при производстве сырных палочек Piknikupulgad и Hiirte juust Estover нарушило их права.

Суд однако пришел к выводу об отсутствии сходства между эстонскими и литовскими знаками, в связи с чем использование обозначения Piknikupulgad не нарушает права Žemaitijos Pienase как обладателя торгового знака.

Решение уездного суда можно в течение 30 дней оспорить в окружном.