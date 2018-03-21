Эстонскому предприятию присвоен европейский сертификат "Лучшего работодателя"

Эстонское и финское предприятия Saint-Gobain уже во второй раз, а датское и шведское предприятия в третий раз подряд удостоены титула "Лучший работодатель" (Top Employer). Saint-Gobain является единственным предприятием в Эстонии, которое заслужило признание, присваиваемое голландским Top Employers Institute, сообщается в пресс-релизе.

Всего в мире насчитывается лишь 13 организаций, которые получили этот титул в 2018 году. Сертификат "Лучший работодатель" выдается предприятиям, которые демонстрируют наивысшие стандарты в вопросах заботы о своих работниках. На предприятии анализируется система оплаты труда, предлагаемые работникам дополнительные льготы, порядок работы, обучения и выстраивания карьеры, возможности карьерного роста, а также бизнес-культура предприятия.

Сертификат Лучший работодатель принадлежит следующим эстонским предприятиям Saint-Gobain: Saint-Gobain Glass Estonia SE, которое состоит из трех бизнес-подразделений: SG Sekurit Eesti (производство автомобильных стекол), Glassolutions Baltiklaas (производство стеклопакетов, ламинированного и закаленного стекла), SG Autover-Autoklaas (продажа и установка автомобильных стекол); Saint-Gobain Ehitustooted — товарные знаки Isover, Gyproc, Ecophon, Weber, Fibo — продажа, производство и развитие; Leca Eesti — изделия из керамзита, производство; Optimera Estonia — продажа строительных материалов и рабочего инструмента, оператор сети Ehituse ABC.

Saint-Gobain разрабатывает, производит и продает материалы, которые имеют важное значение для нашего благополучия и будущего. Предприятие работает в 67 странах мира и обеспечивает работой более чем 179 000 человек.