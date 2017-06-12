Эстонской фирме окончательно запретили использовать бренд Super Alko в Финляндии

Верховный суд Финляндии отклонил поданную эстонской фирмой жалобу в деле использования товарного знака Super Alko в Финляндии.

Следовательно, решение надворного суда о запрете использования данного бренда в Финляндии остается в силе, пишет Yle.

Суд второй инстанции обосновал свое решение тем, что использование названия Super Alko являлось бы нарушением товарного бренда финского алкогольного монополиста Alko.

Популярный среди финских туристов магазин алкогольной продукции Super Alko находится в порту Таллинна. Он принадлежит эстонской компании Aldar Eesti.