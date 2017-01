Эстонский производитель суперконденсаторов Skeleton Technologies во вторник, 24 января, был второй раз назван одним из ста самых влиятельных в мире предприятий по производству инновативных и экологичных решений в области энергетики. На место в престижнейшем списке претендовало в этом году рекордное число участников — 9900 предприятий из 77 стран.

Список Global Cleantech 100 объединяет ключевых производителей в области инновативных и экологичных технологий, чья деятельность в последующие 5-10 лет значительно повлияет на всемирный прогресс. Группа из 86 экспертов выбрала в число влиятельнейших предприятия из 17 стран, из них половина работает в США. Ранее похожего признания от Cleantech удостаивались такие компании как Uber и Airbnb.

По словам руководителя Skeleton Technologies Оливера Ахльберга, второй раз подряд войти в список Cleantech очень лестно, и в то же время это даёт подтверждение перспективности деятельности Skeleton в глобальном масштабе. ”Прошлый год стал для нас годом мощного развития, мы стали настоящим производственным предприятием. С открытием в прошлом году новых линий в Эстонии и Германии выросла и наша производственная мощность, что дало нам возможность производить не просто суперконденсаторы, а целостные системы по сохранению энергии, такие как, например, используемые в грузовых машинах загрузочные системы на основе кинетический энергии французского предприятия Adgero", — сказал Ахльберг.

В прошлом году Skeleton также получил и финансовую поддержку в размере 13 миллионов евро из венчурного капитала фонда FirstFloor Capital в Малайзии, что увеличило общую сумму сделанных в предприятие инвестиций до 26,7 миллионов евро.

Суперконденсаторы являются приборами для сохранения энергии, которые по-сравнению с обычными аккумуляторами сохраняют энергию большей мощности, и срок их службы гораздо дольше. Эстонское предприятие Skeleton Technologies является одним из ведущих в Европе производителей суперконденсаторов. Суперконденсаторы Skeleton Technologies единственные, при производстве которых используется запатентованный высокотехнологичный материал, который позволяет им, по-сравнению, с другими аналогичными решениями сохранять вдвое больше энергии и в девять раз больше мощности.

Передовую технологию предприятия уже используют Европейское космическое агентство, высокотехнологичные производители автомобилей, а также предприятия, занимающиеся сохранением энергии в больших объёмах. В число инвесторов входят KIC InnoEnergy, UP Invest OÜ, предприятие венчурного капитала в число инвестиций которого входят также Eesti Meedia AS, Apollo Holding OÜ и многие другие, а также AS Harju Elekter — производитель электрических приборов , чьи акции нотированы на бирже NASDAQ OMX Tallinn, а также фонд венчурного капитала FirstFloor Capital из Малайзии с обширным портфелем технологических предприятий.