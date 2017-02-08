Эстонское предприятие продвигает программу для планирования действий команды

Развивающееся эстонское предприятие Toggl, ведущее деятельность преимущественно на иностранных рынках, продвигает программу планирования действий команды Teamweek. Созданное в Эстонии программное обеспечение дает визуальное представление о действиях и временных затратах членов команды.

Исполнительным директором Teamweek стала бывший руководитель по маркетингу Toggl Анника Хеленди. Представители Toggl надеются, что оборот нового предприятия в 2017 году составит 600 000 евро, и оно принесет прибыль.

Программа Teamweek до сих пор являлась одним из продуктов фирмы Toggl, и на данный момент для ее развития создана отдельная фирма, благодаря чему уже в первый год работы планируют выйти в прибыль.

”На сегодняшний день у Teamweek 17 000 активных пользователей по всему миру”, — сказал член правления Toggl Алари Ахо. ”Продукт появился на свет 4 года назад и быстро развивался. Теперь мы создали из Teamweek spin-off-предприятие, в которое инвестировали дополнительные 100 000 евро. Мы достигли весьма ощутимого успеха на международном уровне, который и послужил поводом для создания фирмы Teamweek”.

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Teamweek позволяет команде вести общий календарь, чтобы визуально планировать свое время и видеть, кто занят, а кто свободен в конкретный момент.

”Клиентами Teamweek являются, в частности, Uber, Spotify, Stripe, Buzzfeed, National Geographic, Verizon, Vice, ООН”, — заявил Алари Ахо. ”Основные рынки — это Великобритания, США, Франция, Голландия. Teamweek уже сегодня является международным предприятием, услугой которого пользуются многие успешные предприятия по всему миру. В мире информационных технологий ключом к успеху всегда является уникальный и толковый продукт, с созданием которого мы справились”.

”Менеджеры по проектам высоко оценивают представляемый обзор и удобство планирования. Для обычных пользователей и членов команды важен четкий рабочий план Teamweek и видимые сроки предстоящих проектов”, — пояснила исполнительный директор Teamweek Анника Хеленди. ”Teamweek показывает, кто из членов команды слишком занят, а кто недостаточно загружен. В результате возрастает эффективность предприятия”.

Головные конторы Toggl и Teamweek расположены в Таллинне, но основная деятельность направлена на иностранные рынки.

Toggl OÜ — это развивающееся эстонское предприятие, ведущее деятельность с 2007 года, которое разрабатывает программное обеспечение для измерения рабочего времени. Крупнейшие рынки Toggl — это США, Великобритания, Канада, Австралия, Германия, Япония и др. 99% оборота фирмы приходит из-за границы, и 50% команды образуют люди из 16 разных стран. Головной офис предприятия находится в Таллинне. Прогнозируемый оборот группы Toggl на 2017 год составляет 9 миллионов евро; прибыль за 2016 год составила 1,6 миллиона евро. В группе работает 54 человека.