Эстонское пиво и пивоварня вошли в число лучших в мире

”В мире много хороших производителей и для того, чтобы выделиться среди них, нужно сделать нечто особенное. Могу смело заявить, что уровень эстонских пивоваров просто очень высок. Концепция будущего от Põhjala — это картина того, когда в один день об эстонском пиве будут говорить так же, как о французском вине или же о финской сауне. Уже сегодня мы видим в хорошем смысле возникновение пивного туризма, когда страстные любители пива путешествует с четким желанием посетить малые пивоварни — такие как Põhjala”, — сказал Парель, который стоял за созданием в портовом городке Ноблесснер моднейшей пивоварни в Северных странах.

В то же время Парель отмечает, что на пути экспортных успехов возможной преградой может стоять неразумная акцизная политика нынешнего правительства, которая устанавливает очень низкую границу льготных акцизных сборов для малых производителей. ”Многие эстонские пивоварни осуществили амбициозные проекты по расширению, чтобы отвечать растущим требованиям зарубежных рынков. Странным образом это приносит малым производителям ”наказание” на домашнем рынке, когда растущие экспортные объем удваивают акцизы”, — выражает свое недовольство Парель.

Крафтовое пиво уже много лет является первым мировым трендом в сфере напитков и эстонские сорта крафтового пива могут в международном масштабе выделяться новыми вкусами, благодаря чему у, например, пива от Põhjala есть свои фанаты как в Северных странах, Европе, так и в крупнейшей стране крафтового пива — в США. 73 из 100 лучших пивоварен находятся в Северной Америке, остальные — в Европе. В список лучших не вошла ни одна пивоварня из Финляндии, Латвии и Литвы.

Пивоварня Põhjala Pruulikoda была основана в 2011 году четырьмя эстонскими любителями пива. Начиная с конца 2018 года Põhjala готовит свои напитки с сильными вкусами в портовом городке Ноблесснер, где помимо наиболее популярного в Северных странах производства пива, также разместился и крупнейший в Эстонии ресторан крафтового пива Põhjala Tap Room. Оборот предприятия в 2018 году был около 2,3 миллиона евро, в нем трудятся 15 человек, а его продукция экспортируется в 35 государств.

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Põhjala входит в Союз малых пивоваров Эстонии, который был создан в 2013 с целью продолжить развитие культуры и традиции пивоварения, виноделия и изготовления сидра в Эстонии. Также целью Союза является развитие эстонской алкогольной культуры через предложение высококачественной продукции и информирование потребителя. В Союз на сегодня входят большинство действующих в Эстонии малых производителей пива, сидра и вина, чье производство не превышает 5 млн литров в год.