Эстонское изобретение на мировом рынке: вкусная походная еда, которая хранится годами

Тийт Розенберг вместе с двумя единомышленниками придумал, как сделать походную еду вкусной, разнообразной и способной храниться годами, основал фирму Tactical Solution OÜ, которая вы ходит теперь на мировой рынок.

В их ассортименте 15 разных блюд — от супов до десертов. Все достаточно питательное — ведь если вы ушли на несколько дней в лес, вам понадобится много энергии. Упаковка продуктов такая, что позволяет — при отсутствии у вас с собой посуды — положить пачку с едой в воду и нагреть на огне. Так вы получите теплый завтрак, обед или ужин туриста, пишет Maaleht. И, как обещают изобретатели, вкус вас не разочарует.

Розендерг заверяет, что ”умная” упаковка произведена по такой технологии, которая не дает при нагревании попасть в еду каким-либо химикатам. К тому же, их упаковка под маркой Tactical Foodpack позволяет доесть блюдо до последней ложечки.

Особые технологии были применены и для продления срока хранения еды: благодаря ее сухому замораживанию, продукты хранятся до пяти лет. Вначале блюда готовят, затем их отправляют на завод, где подвергают сухой заморозке и под большим давлением выжимают воду. Поэтому 450-граммовая порция еды в итоге весит только 110 граммов.

Так что Розенберг видит своими клиентами туристов, любителей походов, охотников, скалолазов, тех, кто любит проводить время в лесу вдали от цивилизации. И конечно, армию. Сейчас в сухом пайке срочнослужащего — несколько консервов, которые не особенно, говорят, вкусны. К тому же, они много весят, а таскать их за собой пустыми — отдельная морока. Поэтому их зачастую выбрасывают прямо в лесу. Но очень скоро ситуация может измениться.

Фирма Tactical Solution через посредника приняла участие в тендере Сил обороны, и скоро в сухих пайках появятся их продукты — в технологичных и более легких упаковках.

Так как в целом рынок Эстонии для таких товаров узок, Tactical Solution ищет выходы на экспорт. Уже сейчас у них есть посредники, продающие их продукты в Венгрии, Австрии, Германии, Италии и Чехии. И этой осенью эстонская фирма выйдет на американский рынок через компанию Amazon.

А в Эстонии их продукты можно купить в военных и туристических магазинах, а также в интернете на их официальном сайте.