Эстонское деревообрабатывающее предприятие Ha Serv приобрело финское Suomen Lämpöpuu

Эстонское деревообрабатывающее предприятие Ha Serv приобрело специализирующееся на изделиях из термически обработанной древесины предприятие Suomen Lämpöpuu Oy (SLP). Ha Serv является собственностью охватывающего всю Балтию фонда частного капитала Livonia Partners. Объединение Ha Serv и Suomen Lämpöpuu расширяет портфолио изделий предприятий и международный охват, говорится в пресс-релизе предприятия.

”Мы хотим быстрее расширяться на рынке изделий из термообработанной древесины, и объединение двух предприятий станет для этого великолепной возможностью. Таким образом, мы расширяем свой географический охват, клиентскую базу и портфолио изделий из термообработанной древесины, — поясняет исполнительный руководитель Ha Serv Марко Кеввай. — Мы знакомы с предприятием Suomen Lämpöpuu уже многие годы и ждем того момента, когда сможем объединить наши усилия и предложить клиентам новые и новаторские изделия”.

Suomen Lämpöpuu — это работающее в Финляндии и сфокусировавшееся на экспорте подходящей для наружной обшивки зданий и сооружений термообработанной древесины предприятие. Предприятие было основано в 1999 году, и его доход от продаж в данный момент составляет более 6 миллионов евро. Производственное подразделение предприятия с более чем 30 работниками находится в Финляндии в Теува.

”Наше предприятие является первопроходцем в производстве качественных и свободных от химикатов изделий из термообработанной древесины, и мы рады тому, что мы можем объединить наши усилия с Ha Serv, а также ускорить свой рост”, — сказал исполнительный руководитель Suomen Lämpöpuu Юха Палонен.

Livonia Partners инвестирует в действующие в странах Балтии средние по величине, развивающиеся и хорошо управляемые предприятия. Livonia Partners приобрело Ha Serv в феврале 2016 года. Это была первая инвестиция фонда из нынешних четырех. Сейчас Ha Serv обслуживает клиентов в более чем 25 странах мира и доход от продаж предприятия превышает 20 миллионов евро в год.

”Этой инвестицией Ha Serv входит в новую фазу своего развития, — поясняет соучредитель фонда Livonia Кайдо Веске. — Livonia продолжит активное сотрудничество с руководством, чтобы поддерживать как естественное, так и связанное с приобретениями развитие предприятия”.