Эстонский ученый развенчивает мифы: свинина полезна и не приводит к лишнему весу

Сегодня люди все чаще обращают свои взоры на правильное питание, что приводит к порождению мифов относительного того или иного продукта. По словам лектора Эстонского сельскохозяйственного университета Рийны Сойдла, многие предубеждения, связанные, например, с употреблением в пищу свинины, вызывают удивление у ученых и нуждаются в опровержении.

Относительно того, что употребление свинины приводит к лишнему весу, Сойдла говорит, что разные части имеют очень разную пищевую ценность и разное содержание жира. Например, внутренне филе содержит всего 3%, а, если сравнивать средние показатели по свинине и мясу птицы, то по содержанию жира они одинаковые.

”Свинина обладает высокой пищевой ценностью, представляя собой прежде всего великолепный источник белков, а также жиров, углеводов, витаминов и минералов”, — опровергает эксперт миф о неполезности мяса свиньи. Свинина богата аминокислотам, железом, кальцием и другими необходимыми микроэлементами, а по содержанию витаминов обгоняет многие другие виды мяса.

Еще один миф касается якобы содержащихся в свинине вредных веществ и микробов, и с этой точки зрения важно подчеркнуть, что животноводство и производство мяса в ЕС контролируется очень жестко. ”Безопасность свинины и мясной продукции в мясном производстве обеспечивается за счет предусмотренного законодательно комплекса мер, которые охватывают всю ”мясную цепочку” от хлева до стола. Это означает, что под пристальным взглядом находится все: животноводство, здоровье животных, их транспортировка, система самоконтроля производственных предприятий, проверка мяса (в том числе на содержание посторонних веществ), контроль за качеством мяса, соответствие маркировки, правильное хранение”, — говорит Сойдла.