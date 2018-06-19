19.06.2018, 08:05

Эстонский стартап Veriff, основанный 20-летним парнем, привлек 7,7 млн долларов инвестиций

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rus.delfi.ee
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Эстонский стартап Veriff, основанный 20-летним парнем, привлек 7,7 млн долларов инвестиций
Команда Veriff Veriff

Эстонский стартап Veriff привлек 7,7 млн долларов инвестиций, ведущим инвестором стала компания Mosaic Ventures. Переговоры о привлечении инвестиций начались сразу после того, как Veriff принял участие в самом известном стартап-акселераторе Y-Combinator.

В раунде инвестиций приняли участие также Таавет Хинрикус, Эштон Кучер, Пол Бакхайт, Элад Гил, SV Angel, ACE Ventures и Superangel. В совет Veriff войдут основатель TransferWise Таавет Хинрикус и представитель инвестиционного фонда Mosaic Ventures Саймон Ливин. В общей сложности Veriff удалось привлечь инвестиции в размере 8,4 млн долларов от 25 институциональных и частных инвесторов, в число которых входит и бывший руководитель Lexisnexis Эндрю Прозес.

Veriff использует инвестиции для расширения команды службы поддержки и для развития SaaS продукта, который сделает услугу самой надежной в мире идентификации личности доступной для малых и средних предприятий. На данный момент в Veriff работает 25 человек. В течение этого года фирма хочет увеличить команду разработчиков на 30 человек.

23-летний основатель и исполнительный директор Veriff Каарел Коткас сказал, что инвестиции — это большой шаг в направлении развития компании.

”Veriff это как Stripe. Если Stripe предлагает легко интегрируемое решение по обработке платежей, то мы предлагаем легко интегрируемое решение по идентификации личности. Это позволяет всем веб-платформам и мобильным приложениям подтверждать то, что предъявитель документов — паспорта, водительских прав или ИД-карты, и владелец этих документов одно и то же лицо. Таким образом мы можем предотвратить финансовые преступления, сохраняя деньги честных людей и компаний. Наша миссия — привнести и в виртуальные сообщества по всему миру то доверительное отношение, которое существует между членами традиционной деревенской общины”, — отметил Коткас.

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Основатель Mosaic Ventures Саймон Ливин считает невероятным тот факт, что виртуальная идентификация личности по-прежнему представляет проблему в 2018 году. Особенно учитывая то, что это ограничивает рост компании, регистрацию новых клиентов и соответствие требованиям по защите данных. Эта область развивается. В связи с вводом новых правил по защите данных, развитием интернет-банкинга и в условиях распространения альтернативных финансовых услуг, особенно важным для компаний становится идентификация клиента. Мы очень рады тому, что можем инвестировать в Veriff и его выдающегося основателя Каареля Коткаса”, добавил он.

Партнер Y-Combinator Густав Альстрёмер сказал, что уже сейчас люди пользуются различными услугами, при которых идентификация личности очень важна. Он привел в пример банковский сектор. ”Veriff создал самое быстрое, простое и дружелюбное к пользователю решение по виртуальной идентификации личности из тех, что я видел. Каарель и Янер это два особенных предпринимателя, которые стали участниками зимнего выпуска Y-Combinator 2018 года. Они произвели впечатление чётким видением будущего и уверенным управлением”, сказал Альстрёмер.

Veriff был основан в 2015 году на то время 20-летним Каарелом Коткасом. Продукт вышел на рынок в июне 2016 года, когда две компании — Inbank и Hansapost, инвестировали в услугу Veriff, уменьшив таким образом бизнес-риски, возникающие при процедуре проверки личности. На сегодняшний день у Veriff более 40 клиентов по всему миру. В их число входят предприятия финансового и банковского сектора, а также интернет-магазины. Команда разработчиков и поддержки пользователей компании работает в Таллинне, отдел продаж и маркетинга переезжает в США. Весной этого года Nordic Business Report поместил Каареля Коткаса в число 25 самых влиятельных молодых предпринимателей Северной Европы.

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