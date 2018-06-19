Эстонский стартап Veriff, основанный 20-летним парнем, привлек 7,7 млн долларов инвестиций

”Veriff это как Stripe. Если Stripe предлагает легко интегрируемое решение по обработке платежей, то мы предлагаем легко интегрируемое решение по идентификации личности. Это позволяет всем веб-платформам и мобильным приложениям подтверждать то, что предъявитель документов — паспорта, водительских прав или ИД-карты, и владелец этих документов одно и то же лицо. Таким образом мы можем предотвратить финансовые преступления, сохраняя деньги честных людей и компаний. Наша миссия — привнести и в виртуальные сообщества по всему миру то доверительное отношение, которое существует между членами традиционной деревенской общины”, — отметил Коткас.

Основатель Mosaic Ventures Саймон Ливин считает невероятным тот факт, что виртуальная идентификация личности по-прежнему представляет проблему в 2018 году. Особенно учитывая то, что это ограничивает рост компании, регистрацию новых клиентов и соответствие требованиям по защите данных. Эта область развивается. В связи с вводом новых правил по защите данных, развитием интернет-банкинга и в условиях распространения альтернативных финансовых услуг, особенно важным для компаний становится идентификация клиента. Мы очень рады тому, что можем инвестировать в Veriff и его выдающегося основателя Каареля Коткаса”, добавил он.

Партнер Y-Combinator Густав Альстрёмер сказал, что уже сейчас люди пользуются различными услугами, при которых идентификация личности очень важна. Он привел в пример банковский сектор. ”Veriff создал самое быстрое, простое и дружелюбное к пользователю решение по виртуальной идентификации личности из тех, что я видел. Каарель и Янер это два особенных предпринимателя, которые стали участниками зимнего выпуска Y-Combinator 2018 года. Они произвели впечатление чётким видением будущего и уверенным управлением”, сказал Альстрёмер.

Veriff был основан в 2015 году на то время 20-летним Каарелом Коткасом. Продукт вышел на рынок в июне 2016 года, когда две компании — Inbank и Hansapost, инвестировали в услугу Veriff, уменьшив таким образом бизнес-риски, возникающие при процедуре проверки личности. На сегодняшний день у Veriff более 40 клиентов по всему миру. В их число входят предприятия финансового и банковского сектора, а также интернет-магазины. Команда разработчиков и поддержки пользователей компании работает в Таллинне, отдел продаж и маркетинга переезжает в США. Весной этого года Nordic Business Report поместил Каареля Коткаса в число 25 самых влиятельных молодых предпринимателей Северной Европы.