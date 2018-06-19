19.06.2018, 08:05

Эстонский стартап Veriff, основанный 20-летним парнем, привлек 7,7 млн долларов инвестиций

 (35)
rus.delfi.ee
EST 17
Эстонский стартап Veriff, основанный 20-летним парнем, привлек 7,7 млн долларов инвестиций
Команда Veriff Veriff

Эстонский стартап Veriff привлек 7,7 млн долларов инвестиций, ведущим инвестором стала компания Mosaic Ventures. Переговоры о привлечении инвестиций начались сразу после того, как Veriff принял участие в самом известном стартап-акселераторе Y-Combinator.

В раунде инвестиций приняли участие также Таавет Хинрикус, Эштон Кучер, Пол Бакхайт, Элад Гил, SV Angel, ACE Ventures и Superangel. В совет Veriff войдут основатель TransferWise Таавет Хинрикус и представитель инвестиционного фонда Mosaic Ventures Саймон Ливин. В общей сложности Veriff удалось привлечь инвестиции в размере 8,4 млн долларов от 25 институциональных и частных инвесторов, в число которых входит и бывший руководитель Lexisnexis Эндрю Прозес.

Veriff использует инвестиции для расширения команды службы поддержки и для развития SaaS продукта, который сделает услугу самой надежной в мире идентификации личности доступной для малых и средних предприятий. На данный момент в Veriff работает 25 человек. В течение этого года фирма хочет увеличить команду разработчиков на 30 человек.

23-летний основатель и исполнительный директор Veriff Каарел Коткас сказал, что инвестиции — это большой шаг в направлении развития компании.

”Veriff это как Stripe. Если Stripe предлагает легко интегрируемое решение по обработке платежей, то мы предлагаем легко интегрируемое решение по идентификации личности. Это позволяет всем веб-платформам и мобильным приложениям подтверждать то, что предъявитель документов — паспорта, водительских прав или ИД-карты, и владелец этих документов одно и то же лицо. Таким образом мы можем предотвратить финансовые преступления, сохраняя деньги честных людей и компаний. Наша миссия — привнести и в виртуальные сообщества по всему миру то доверительное отношение, которое существует между членами традиционной деревенской общины”, — отметил Коткас.

ТОП

Основатель Mosaic Ventures Саймон Ливин считает невероятным тот факт, что виртуальная идентификация личности по-прежнему представляет проблему в 2018 году. Особенно учитывая то, что это ограничивает рост компании, регистрацию новых клиентов и соответствие требованиям по защите данных. Эта область развивается. В связи с вводом новых правил по защите данных, развитием интернет-банкинга и в условиях распространения альтернативных финансовых услуг, особенно важным для компаний становится идентификация клиента. Мы очень рады тому, что можем инвестировать в Veriff и его выдающегося основателя Каареля Коткаса”, добавил он.

Партнер Y-Combinator Густав Альстрёмер сказал, что уже сейчас люди пользуются различными услугами, при которых идентификация личности очень важна. Он привел в пример банковский сектор. ”Veriff создал самое быстрое, простое и дружелюбное к пользователю решение по виртуальной идентификации личности из тех, что я видел. Каарель и Янер это два особенных предпринимателя, которые стали участниками зимнего выпуска Y-Combinator 2018 года. Они произвели впечатление чётким видением будущего и уверенным управлением”, сказал Альстрёмер.

Veriff был основан в 2015 году на то время 20-летним Каарелом Коткасом. Продукт вышел на рынок в июне 2016 года, когда две компании — Inbank и Hansapost, инвестировали в услугу Veriff, уменьшив таким образом бизнес-риски, возникающие при процедуре проверки личности. На сегодняшний день у Veriff более 40 клиентов по всему миру. В их число входят предприятия финансового и банковского сектора, а также интернет-магазины. Команда разработчиков и поддержки пользователей компании работает в Таллинне, отдел продаж и маркетинга переезжает в США. Весной этого года Nordic Business Report поместил Каареля Коткаса в число 25 самых влиятельных молодых предпринимателей Северной Европы.

Будет ли дождь на Иванов день? Или не будет?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Янек Мягги с мигалками помчался в Южную Эстонию. Мягги: каждый министр имеет право использовать оперативный автомобиль

19.06.2018
Министр государственного администрирования Янек Мягги отправился сегодня с визитом в Вырумаа в сопровождении мигалок, используя оперативное транспортное средство.
Подробнее

В Нарве планируют установить памятник первому президенту ЭР Пятсу, но не на месте, где стоял Ленин

19.06.2018
Заместитель председателя комиссии по культуре Нарвского горсобрания Владимир Бутузов сказал Delfi, что его давняя идея установки памятника первому президенту Эстонии Константину Пятсу получила поддержку премьер-министра Юри Ратаса во время его недавнего визита в Нарву и Бутузов надеется реализовать ее при участии государства до выборов в Рийгикогу. Мэр Нарвы Тармо Таммисте считает принципиально важным, чтобы создание памятника согласовывалось с родственниками Пятса.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Сегодня еще один популярный таллиннский гипермаркет стал круглосуточным

19.06.2018
Как минимум до осени Prisma будет держать расположенный в мустамяэском торговом центре Mustika гипермаркет круглосуточно открытым, чтобы предоставить людям больше гибкости в реализации своих летних планов.
Подробнее

ФОТО читателя Delfi: Осторожно, опасные животные! В Ласнамяэ две собаки без поводков загрызли домашнего кота

19.06.2018
В субботу в 18:30 у дома по адресу Юмера, 21 в Ласнамяэ две собаки без поводков напали на кота и загрызли его до смерти, пишет читательница Delfi. Собаки прибежали неизвестно откуда, хозяина видно не было ни во время нападения, ни после.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JS/02
169,- €
143,65 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver
360,- €
334,80 €
-15% Meeste käekell Police PITCHER PL.15240JSBBN/02
149,- €
126,65 €
-40% Esprit Meeste käekell ES106331001
199,80 €
119,88 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Seoul
69,- €
27,60 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €

ВИДЕО: В Таллинне дерево упало на припаркованные автомобили

19.06.2018
Поднявшийся ветер опять привел к падению деревьев в Таллинне. На этот раз дерево упало в таллиннском районе Кристийне, на припаркованные на улице Сеэби автомобили, что зафиксировало видео, приcланное читателем Delfi.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


В воскресенье в течение получаса на пляже Вереви произошло два несчастных случая, в которых пострадали дети

19.06.2018
В воскресенье на пляже озера Вереви, что в городе Элва, в течение получаса произошли два инцидента, в которых пострадали девочка и мальчик. Детям потребовалась медицинская помощь, сообщает пресс-служба G4S.
Подробнее

Коваленко: идея о повышении штрафов за незнание языка — очередной симптом предвыборного помешательства

19.06.2018
Консервативные партии вместе с двумя центристами инициировали проект поправок к Закону о языке, в рамках которого штрафы за незнание эстонского языка увеличатся в 10 раз. Член Таллиннского горсобрания Анастасия Коваленко (Социал-демократическая партия) говорит, что хотя до выборов целых 9 месяцев, а симптомы массового помешательства проявляются уже сейчас.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ