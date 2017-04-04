Эстонский стартап Toggl основал в США дочернюю фирму

Предприятие по разработке коммерческого программного обеспечения Toggl OÜ, предлагающее приложение для измерения рабочего времени, для более стремительного расширения бизнеса основало дочернюю фирму в США, рынок которых составляет 40% оборота предприятия. Недавно количество пользователей Toggl достигло 2 миллионов, целью является продолжение быстрого роста числа пользователей. Прогноз оборота предприятия на 2017 год составляет 9 миллионов евро.

”Безусловно, США является для нас самым перспективным рынком в мире, что подтверждает и наш нынешний рост там”, — рассказал член правления Toggl OÜ Алари Ахо. — В США многие предприятия только начинают открывать для себя услуги коммерческого виртуального облака — мы хотим подхватить эту волну. Целевыми клиентами для нас являются предприятия с 20–50 работниками, для которых важен расход времени на клиентов или проекты, а также возникающая из-за точного расчета времени денежная прибыль. Для поиска таких клиентов необходимо находится рядом с ними, чувствовать их желания и среду. Именно поэтому местная команда является для нас очень важной”.

”Среди клиентов Toggl Америка есть как команды фирм Fortune 500, известные университеты, правительства штатов, так и большое количество средних и малых предприятий”, — объяснил Алари Ахо. — Рынок большой — каждый день мы прикладываем усилия, чтобы максимально его использовать”.

Приложение Toggl помогает командам измерить расход рабочего времени на клиентов и проекты с целью увеличения прозрачности использования времени, а также производительности труда предприятия. Приложение работает как на компьютере, так и на смарт-устройствах, основное решение можно использовать бесплатно.