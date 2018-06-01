01.06.2018, 10:01

Эстонский союз страховых обществ: защитите своих детей!


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Beebide roomamise võistlus 2017
Foto: Ilmar Saabas

По данным Союза страховых обществ, в прошлом году в результате страховых случаев пострадал 201 ребёнок. Страховщики в сфере дорожного страхования возместили пострадавшим детям ущерб на общую сумму 735 400 евро. В основном это были расходы на лечение, сообщается в пресс-релизе.

”Сегодня, в День защиты детей, мы обращаем внимание водителей на то, что скоро начнутся школьные каникулы, и детей на улицах и в движении будет становиться все больше. Дорожное страхование, конечно, покрывает ущерб пострадавшему, но при более внимательном участии в движении можно предотвратить несчастный случай”, — сказал председатель Союза страховых обществ Март Йессе.

Помимо дорожного страхования, детей защищает страхование от несчастного случая, страхование жизни, страхование поездки, домашнее страхование и страхование ответственности.

С каждым может случиться, что неумышленно причиняется ущерб чужому имуществу. Если, например, ребенок, катаясь на велосипеде, заденет и поцарапает соседский автомобиль, то родители должны возместить ущерб. Поэтому имеет смысл заключить договор страхования ответственности, который покроет и причиненный ребенком ущерб.

”Если ребенок на дорожке для легкого движения или на дороге столкнется с пешеходом или повредит припаркованный автомобиль, то ущерб должен возместить виновник или его законный представитель. При наличии страхования ответственности физического лица этот ущерб возмещает страховое общество”, — пояснила руководитель группы личного страхования If Kindlustus Кадри Пуна.

Если ребенок пострадает при несчастном случае, поможет страхование от несчастного случая. Если ребенок причинит себе повреждение или заболеет, находясь за рубежом, поможет страхование поездки.

По словам руководителя продукта страхования от несчастного случая Seesam Kindlustus Дагмар Гильден, почти половина всех повреждений детей вызвана падениями. ”Школьники получают травмы в школе, на тренировке и на спортивных площадках, часто именно при играх с мячом. С детьми помладше несчастья чаще случаются дома. Помимо падений, отмечаются также ожоги от горячих жидкостей, сказала Гильден.

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Если ребенок попал в больницу, например, в результате перелома, смещения или сотрясения, расходы на лечение возмещает Больничная касса. Страхование покрывает необходимую для выздоровления платную врачебную помощь, расходы на реабилитацию, а также выплачивается при травме возмещение за боль. Если в результате несчастного случая возникает постоянное повреждение здоровья, выплачивается возмещение по постоянной инвалидности.

По словам Гильден, обычно травмы у детей проходят за несколько недель, но доход семьи сокращается по причине того, что родитель должен пропускать работу. ”Поэтому родители могут выбрать страхование суточных, и возмещение выплачивается в течение периода, когда ребенок восстанавливается после травмы, и родитель должен находиться на больничном по уходу за ребенком”, — сказала Гильден.

Для защиты ребенка служит заключенный у его родителей договор страхования жизни. Это помогает семье справиться с проблемами, если родитель тяжело заболеет, с ним произойдет серьезное несчастье, он получит постоянную инвалидность, утратит трудоспособность или умрет. Кроме того, можно накопить деньги на страхование будущего ребенка, добавив в договор также страхование на случай смерти родителя.

Дом — это важное для здоровой семьи место, о страховании которого стоит подумать. Например, при расчете суммы страхования домашнего имущества следует помнить о страховании таких вещей ребенка как планшет, игровая консоль и т.д. Велосипед или телефон можно застраховать в рамках домашнего страхования либо отдельно.

Союз страховых обществ Эстонии (ЭССО) — это объединяющий всех действующих в Эстонии страховщиков профессиональный союз, который занимается развитием сферы страхования и предупреждения ущерба, а также анализирует и публикует статистические данные в сфере страхования. ЭССО организует решение страховых споров через примирительный страховой орган.

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