Эстонский Союз малых пивоваров: представляйте свои напитки на конкурс домашнего пива!

Среди всех сортов пива, предоставленных на конкурс до 20 июня, будут выбраны лучшие на Фестивале малых производителей пива, вина и сидра, который состоится в июле.

На проходящий впервые конкурс домашнего пива, организованный Союзом малых пивоваров Эстонии, уже зарегистрировались 35 пивоваров-любителей с разных мест Эстонии. По словам инициатора конкурса — пивного сомелье Юкс Ояперве — теперь как у ранее зарегистрировавшихся, так и у тех, кто позже проявил интерес к состязанию, есть возможность до 20 июня представить свои конкурсные напитки.

Как отметил Ояперве, первый конкурс среди пивоваров-любителей вызвал немалое оживление, поэтому не стоит откладывать предоставление своих сортов пива на последний момент.

”Обязательно стоит до участия ознакомиться с правилами конкурса, которые размещены на странице Союза малых пивоваров Эстонии и убедиться в том, что конкурсный напиток, разлитый по 6 бутылкам, успеет поступить жюри к 20 июня. Также необходимо проверить, чтобы этикетки на бутылках были бы верно оформлены и содержали бы всю необходимую информацию — автор напитка и его крепость, — подчеркнул Ояперве. — И еще необходимо напомнить, что в конкурсе принимают участие только пивовары-любители, а не официальные производители”.