09.06.2018, 09:31

Эстонский Союз малых пивоваров: представляйте свои напитки на конкурс домашнего пива!

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rus.delfi.ee
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Эстонский Союз малых пивоваров: представляйте свои напитки на конкурс домашнего пива!
Foto: Anni Õnneleid

Среди всех сортов пива, предоставленных на конкурс до 20 июня, будут выбраны лучшие на Фестивале малых производителей пива, вина и сидра, который состоится в июле.

На проходящий впервые конкурс домашнего пива, организованный Союзом малых пивоваров Эстонии, уже зарегистрировались 35 пивоваров-любителей с разных мест Эстонии. По словам инициатора конкурса — пивного сомелье Юкс Ояперве — теперь как у ранее зарегистрировавшихся, так и у тех, кто позже проявил интерес к состязанию, есть возможность до 20 июня представить свои конкурсные напитки.

Как отметил Ояперве, первый конкурс среди пивоваров-любителей вызвал немалое оживление, поэтому не стоит откладывать предоставление своих сортов пива на последний момент.

”Обязательно стоит до участия ознакомиться с правилами конкурса, которые размещены на странице Союза малых пивоваров Эстонии и убедиться в том, что конкурсный напиток, разлитый по 6 бутылкам, успеет поступить жюри к 20 июня. Также необходимо проверить, чтобы этикетки на бутылках были бы верно оформлены и содержали бы всю необходимую информацию — автор напитка и его крепость, — подчеркнул Ояперве. — И еще необходимо напомнить, что в конкурсе принимают участие только пивовары-любители, а не официальные производители”.

Для участия в состязании вручную приготовляемого пива участникам необходимо выбрать в какой категории они примут участие — в легкой (содержание алкоголя до 7%) или же в категории более крепкой (содержание алкоголя минимум 7%) и отправить свой напиток в 6 бутылках на приведенный в правилах адрес.

В ближайшие дни будет провозглашен состав жюри конкурса домашнего пива, которое начнет оценивать вслепую поступившие напитки как в конце июня на отборочном туре, так и финале, который состоится 7 июля на Фестивале малых производителей пива, вина и сидра. В этот же день 15 напитков, прошедшие в финал, смогут попробовать и гости фестиваля, чьи голоса также внесут важный вклад в финальную оценку.

Лучшие пивовары-любители будут премироваться призами, которые предоставлены, например, от предприятия Pruulmeistrid, Эстонской ассоциации барменов и ресторана Platz. Главным призом соревнования является качественная установка BulletBrew для производства пива в домашних условиях.

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Больше информации о правилах соревнования домашних пивоваров можно найти на странице Союза малых пивоваров Эстонии www.evpl.ee и на фан-странице в Facebook.

Союз малых пивоваров Эстонии был создан в 2013 с целью продолжить развитие культуры и традиции пивоварения, виноделия и изготовления сидра в Эстонии. Также целью Союза является развитие эстонской алкогольной культуры через предложение высококачественной продукции и информирование потребителя. В Союз на сегодня входят большинство действующих в Эстонии малых производителей пива, сидра и вина, чье производство не превышает 5 млн литров в год.

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