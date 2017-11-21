Эстонский рынок труда как Потемкинская деревня: предприятия используют хитрую схему

План Министерства внутренних дел в следующем году не увеличивать иммиграционную квоту среди работников из третьих стран повысит наплыв нелегальной рабочей силы, боятся предприниматели и фирмы по обмену рабочей силой.

Как пишет Äripäev, в этом году было обнаружено более чем в два раза больше нарушений, чем в прошлом году. Согласно данным полиции, всего было выявлено 417 случаев нарушений, связанных с иностранными работниками. В прошлом году их было выявлено всего 199.

Так как в связи с ограничениями в Эстонию очень сложно привезти сотрудников из третьих стран, для этого все чаще используется схема: работники, в основ из Украины и Белоруссии, попадают в другие страны через Польшу.

Система простая: граждане третьих стран ходатайствуют о разрешении на работу в Польше, где его получить не особо сложно, а затем они посредством фирм аренды рабочей силы отправляются в другие страны ЕС, в том числе и в Эстонию.