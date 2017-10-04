Эстонский рынок новых легковых автомобилей продолжает расти

В Эстонии продолжился рост на рынке новых автомобилей, несмотря на то, что он оказался гораздо скромнее, чем в предыдущие месяцы, пишут "Деловые Ведомости".

В сентябре в Эстонии было продано 1947 новых машин, что превысило число продаж за тот же месяц прошлого года на 2,2%.

Всего за 9 месяцев нынешнего года в стране было продано 19 346 новых автомашин, что на 11,1% больше, чем за тот же период 2016 года.

Популярными в сегменте остаются машины среднего класса, чья доля продаж на рынке составила 23,8%, за ними следуют средние внедорожники с 21,3% и легковые автомобили — 16,6%.

”На рынке новых автомашин сегодня действуют те же тренды, что и в мире автогигантов — среди легковых машин все больше доминирует бензин (в Эстонии доля составляет 2/3) и постоянно растет интерес к гибридам”, — комментирует ситуацию исполнительный директор Союза предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей Эстонии Арно Силлат, — ”мир все больше стремится выбирать электромобили — с одной стороны к этому подталкивают политики, с другой — стратегия Евросоюза 2020. За нормами выбросов углекислого газа следят те производители, для кого электромобили являются единственной возможностью преодолеть границы. Мир меняется, хотим мы этого или нет”.