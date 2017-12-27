Эстонский разработчик системы валидации билетов покоряет мировые рынки

Основанная на эстонском капитале фирма по разработке системы контроля билетов расширилась на Литву, Украину и Швецию, пишет Eesti Päevaleht.

Осенью 2012 году в общественном транспорте Таллинна появились валидаторы. Если в начале их писк вызывал у многих недовольство, то к настоящему моменту стал совершенно обыденным. Система валидации билетов была разработана фирмой Ridango. Для предприятия этот проект стал первым проектом такого масштаба. Последнее время новости об успехах фирмы сыпятся как из рога изобилия: Пярну, Elron, Клайпеда и Киев — все они получат себе полное решение от Ridango. Кроме того, фирма завоевала и существенную часть шведского рынка.

Если в 2013 году на предприятии трудилось 14 человек, то сейчас — более 50-ти.

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