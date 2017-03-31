Эстонский проект по строительству ”собачьих вилл” за 19 000 евро заморожен

В конце января в соцсетях шло активное обсуждение эстонской фирмы DM Assembly Line OÜ , которая посредством платформы коллективного финансирования Fundwise искала средства на осуществление проекта по производству фешенебельных собачьих будок.

Средняя стоимость собачьих апартаментов должна была составить 19 000 евро, самые дорогие будки обошлись бы хозяевам в 27 000, пишет Geenius.

На настоящий момент проект по строительству ”вилл для собак” с платформы удален. По словам исполнительного директора Fundwise Хенри Лайпмаа, начинание набрало необходимые 100 000 евро, но предприятие неожиданно столкнулась с трудностями и решило заморозить проект.

”Произошли некоторые сбои в производстве. Мы сейчас занимается ими, но, к сожалению, они несколько изменили ситуацию”, — сказал директор по развитию продукции DM Assembly Line OÜ Хегерт Лепик.