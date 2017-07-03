Эстонский проект цифрового банка Polybius собрал более 25 млн долларов

Идея создания первого в мире цифрового банка с использованием криптотехнологий, реализуемая специалистами из Эстонии, нашла поддержку у десятков тысяч инвесторов со всего мира. На сегодня привлечено уже более 25 млн долларов, сказано в пресс-релизе Polybius.

”Это далеко не предел, краудфандинг продолжается! — говорит член правления Polybius Foundation OÜ Иван Турыгин. — До даты окончания кампании еще есть время. Мы надеемся войти в историю краудфандинга и вписать в нее Эстонию”.

Polybius Foundation OÜ впервые в Эстонии реализует криптографический аналог первичного размещения ценных бумаг — краудфандинг. В отличие от ценных бумаг, в данном случае инвесторам предлагаются токены, позволяющие участвовать в распределении прибыли создаваемого предприятия. В соответствии с проспектом, держателям токенов могут направляться 20 процентов прибыли банка Polybius.

”География инвесторов охватывает весь мир, в первую очередь — Европу и Азию. Это более чем убедительное подтверждение, что мир созрел для применения криптотехнологий в работе банка”, — говорит Иван Турыгин.

По его словам, блокчейн — криптотехнология, на основе которой проводится краудфандинг и будет построена работа банка Polybius, — является одной из самых передовых в мире. Неудивительно, что регуляторы финансовых рынков не всегда успевают реагировать на инновации и вырабатывать четкие правила.

”В этом плане с эстонскими властями нам повезло: у нас налажен рабочий контакт с Финансовой инспекцией Эстонии, которая в курсе нашей краудфандинговой кампании”, — заключает председатель правления Polybius Foundation OÜ.

Polybius — это название проекта первого в мире финансового института, в работе которого будут использоваться те же технологии, которые лежат в основе биткоина — самой известной криптовалюты в мире, чей курс недавно превысил 2500 долларов.

После завершения краудфандинга Polybius подаст заявку на лицензию в одной из европейских стран, чтобы стать регулируемым финансовым учреждением. Проект реализует эстонская компания Polybius Foundation OÜ, в состав которой входит два десятка специалистов. Основателями компании являются Иван Турыгин и Сергей Потапенко.