28.06.2018, 12:05

Эстонский предприниматель по интернету продавал алкоголь в Финляндию. За что получил условный срок

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rus.delfi.ee
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Эстонский предприниматель по интернету продавал алкоголь в Финляндию. За что получил условный срок
Foto: Ester Vaitmaa

Финский суд сегодня принял предварительное решение по делу о продаже алкогольных напитков. В его рамках эстонский предприниматель оказался виновен в преступлении: через сайт Alkotaxi продавал алкоголь частным лицам в Финляндии, пишет Ärileht.

В предварительном решении также шла речь о том, что финское законодательство идет в разрез с европейским. Так утверждал предприниматель.

Суд в своем решении оценил правомерность розничной торговли легким алкоголем с точки зрения права ЕС. Система подразумевает, помимо прочего, и наличие разрешения на место продажи, которое должно быть одобрено соответствующим ведомством.

Суд постановил: правовая система розничной торговли алкоголем не идет в разрез с законами Евросоюза.

Эстонский предприниматель летом 2009 года продал 9 700 литров алкогольных напитков частным лицам в Финляндию. По части товара договаривались через интернет, предприниматель привозил напитки из Эстонии в Финляндию и доставлял их покупателю.

Суд решил, что данные действия — нарушение Закона об алкоголе. Предприниматель обвинен в тяжком налоговом преступлении и алкопреступлении, в качестве наказания ему назначено восемь месяцев условно.

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