Эстонский предприниматель по интернету продавал алкоголь в Финляндию. За что получил условный срок

Финский суд сегодня принял предварительное решение по делу о продаже алкогольных напитков. В его рамках эстонский предприниматель оказался виновен в преступлении: через сайт Alkotaxi продавал алкоголь частным лицам в Финляндии, пишет Ärileht.

В предварительном решении также шла речь о том, что финское законодательство идет вразрез с европейским. Так утверждал предприниматель.

Суд в своем решении оценил правомерность розничной торговли легким алкоголем с точки зрения права ЕС. Система подразумевает, помимо прочего, и наличие разрешения на место продажи, которое должно быть одобрено соответствующим ведомством.

Суд постановил: правовая система розничной торговли алкоголем не идет вразрез с законами Евросоюза.

Эстонский предприниматель летом 2009 года продал 9 700 литров алкогольных напитков частным лицам в Финляндию. По части товара договаривались через интернет, предприниматель привозил напитки из Эстонии в Финляндию и доставлял их покупателю.