Эстонский ледокол Botnica хотят отправить на работу в Канаду

Единственный современный ледокол в составе эстонского гражданского флота — Botnica — в скором времени может отправиться на работу в Канаду, сообщила "Актуальная камера".

В последний раз берега Эстонии лед сковывал в 2011 году, и с тех пор ледовая обстановка в стране царила очень мягкая, так что для ледоколов работы было мало, передает rus.err.ee.

"Мы в данный момент ведем переговоры с Канадской береговой охраной, касательно того, чтобы Botnicа был отфрахтован в их воды на время модернизации канадских ледоколов. У них их 10 и все они в ближайшие 5-8 лет будут проходить модернизацию" — говорит управляющий директор TS Shipping Юло Ээро.

Два других эстонских ледокола ЕВА 316 и "Тармо" продолжат нести вахту в Эстонии. Оба ледокола нуждаются в модернизации, и если для ледокола ЕВА 316 нужны инвестиции в объеме около 400 тысяч евро, то для ледокола Тармо нужно 50 миллионов.