07.01.2018, 12:09

Эстонский ледокол Botnica хотят отправить на работу в Канаду

 (8)
rus.delfi.ee
EST
Jäämurdja Botnica.
Jäämurdja Botnica.Foto: Madis Veltman

Единственный современный ледокол в составе эстонского гражданского флота — Botnica — в скором времени может отправиться на работу в Канаду, сообщила "Актуальная камера".

В последний раз берега Эстонии лед сковывал в 2011 году, и с тех пор ледовая обстановка в стране царила очень мягкая, так что для ледоколов работы было мало, передает rus.err.ee.

"Мы в данный момент ведем переговоры с Канадской береговой охраной, касательно того, чтобы Botnicа был отфрахтован в их воды на время модернизации канадских ледоколов. У них их 10 и все они в ближайшие 5-8 лет будут проходить модернизацию" — говорит управляющий директор TS Shipping Юло Ээро.

Два других эстонских ледокола ЕВА 316 и "Тармо" продолжат нести вахту в Эстонии. Оба ледокола нуждаются в модернизации, и если для ледокола ЕВА 316 нужны инвестиции в объеме около 400 тысяч евро, то для ледокола Тармо нужно 50 миллионов.

Читайте также:
209 000€
Kiili vald, Часть дома
180 000€
Tallinn, Квартира
166 000€
Tallinn, Дача
126 500€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
139 000€
Tallinn, Квартира
149 000€
Tallinn, Квартира
179 900€
Tallinn, Квартира
375 000€
Tallinn, Квартира
102 900€
Tallinn, Квартира
157 000€
Rae vald, Квартира
72 000€
Tartu, Квартира
169 000€
Saku vald, Часть дома
215 000€
Rae vald, Дом
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии