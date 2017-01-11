Компания Betonimestarit Oy, входящая в крупный эстонский концерн по производству бетонных элементов AS TMB, заключила со шведским промышленным концерном BillerudKorsnäs AB договор подряда стоимостью 40 миллионов евро на поставку бетонных элементов для строящейся в Грувёне новой фабрики упаковочных материалов.

Согласно условиям крупнейшего за всю историю концерна TMB договора подряда, заводы TMB в Эстонии и Финляндии произведут и поставят свыше 80 000 тонн бетонных элементов, которые будут смонтированы на месте. На возведение конструкции фабрики из бетонных элементов запланировано около 8 месяцев. Производство элементов начнется в феврале этого года.

”Речь идет о достаточно необычном проекте, поскольку в строительстве будут использованы крупногабаритные бетонные элементы весом более 60 тонн, которые мы произведем в Финляндии на заводе в Ийсалми, — описал член правления AS TMB Яан Лутс. — Также в работе участвуют заводы в Тарту, Настола и Турку”.

Фабрика упаковочных материалов следующего поколения является одним из крупнейших инвестиционных проектов в Швеции за последние годы. Общий размер инвестиции составляет 5,7 миллиарда шведских крон, т.е. около 600 миллионов евро. Примерно 40 миллионов из этой суммы будут потрачены на производство и монтаж бетонных элементов. По словам Лутса, данный грандиозный проект позволит предприятию зарекомендовать себя в качестве серьезного игрока на рынке Северных стран.

”Компании TMB выражено большое доверие со стороны столь крупного в международных масштабах концерна. До сих пор мы работали на экспортных рынках, преимущественно, в жилищном строительстве, — сказал Лутс. — Проект фабрики в Швеции составляет около 30% нашего бюджета на этот год. Это отличная возможность заслужить репутацию в части выполнения крупномасштабных проектов”.

Бетонные элементы будут доставлять на расположенную в Грувёне строительную площадку как по морю, так и наземным транспортом. ”Из Эстонии бетонные элементы транспортируются морем. Порт Карлстад расположен достаточно близко к месту строительства. Финская сторона также использует железнодорожный транспорт. Наиболее крупные элементы перевозят по одному на автомобилях”, — рассказал Лутс.

BillerudKorsnäs — один из крупнейших в Швеции и во всем мире концернов по производству упаковочных материалов. Новая фабрика должна быть введена в строй в начале 2019 года. Ее производительность составит 550 000 тонн упаковочных материалов в год.

AS TMB — компания, занимающаяся производством, продажей и установкой железобетонных элементов, обладающая дочерними предприятиями OÜ TMB Element (в Эстонии), SIA TMB Elements (в Латвии), Bygg Element Sverige AB (в Швеции) и Betonimestarit OY (в Финляндии).