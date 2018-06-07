07.06.2018, 11:15

Эстонский концерн BLRT Grupp изготовит железнодорожно-пешеходный мост для Стокгольма

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rus.delfi.ee
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Эстонский концерн BLRT Grupp изготовит железнодорожно-пешеходный мост для Стокгольма
Foto: BLRT Grupp

Компания Marketex Offshore Constructions, входящая в концерн BLRT Grupp, подписала контракт на изготовление конструкций для самого загруженного железнодорожно-пешеходного моста в центре Стокгольма.

Общий вес конструкций составит 3000 тонн.

”Договор на производство металлоконструкций для моста в Стокгольме — уже второй проект, к реализации которого мы приступили в этом году. Ранее мы заключили контракт на изготовление пешеходного и велосипедного моста для города Осло. Это еще раз подтверждает правильность выбранной концерном стратегии — диверсифицировать производство высокотехнологичного оборудования и сложных металлоконструкций, чтобы не зависеть от ситуации в нефтегазодобывающей отрасли и офшорной индустрии, влияние которой ощутили на себе многие компании”, − говорит председатель правления BLRT Grupp Вероника Ивановская.

Большая часть железнодорожных путей, мостов и туннелей в центральном районе Стокгольма была построена в 50-х годах прошлого столетия, поэтому сегодня они нуждаются в модернизации. Отрезок железной дороги Getingmidjan — это связующее звено для всех поездов, которые приходят с юга страны, что делает его одной из самых оживленных железнодорожных линий в Швеции.

Конструкции моста будут отгружаться в два этапа — в 2019 и 2020 годах. Максимальный вес одной секции моста 280 тонн. В Стокгольм они будут доставлены морем, где продолжится их сборка генподрядчиком проекта — компанией Implenia.

В 2009 году BLRT Grupp изготовил три секции для тоннеля метро в Стокгольме, общая длина конструкций которого составила порядка 300 метров, а общий вес — 2 500 тонн. В этот же период был произведен стальной мост с пешеходной дорожкой для шоссе в Копенгагене. Общая длина конструкций составила почти 234 метра, а общий вес — около 2 000 тонн.

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