Эстонский инвестор решил не приглашать на конференцию эксперта из-за его расистских высказываний

Эстонский инвестор и руководитель рискового фонда Микк Талпсепп решил не приглашать на свою конференцию в Сингапуре швейцарского инвестиционного гуру Марка Фабера из-за расистских высказываний последнего.

Талпсепп также отметил, что организаторы конференции включили в свои договоры пункт, который облегчает возможность отказа от спикера по причине расистских высказываний, пишут "Деловые Ведомости".

"Слава Богу, Америку заселяли белые люди, а не черные. Иначе США выглядели бы как Зимбабве. Возможно, в какой-то момент они и будет так выглядеть, однако, по крайней мере, Америка насладилась периодом в 200 лет экономического и политического солнца, когда белые составляли большинство", — написал 3 октября Марк Фабер в своей рассылке The Gloom, Boom & Doom Report.

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После этого его уже уволили из советов трех компаний: Sprott, Novagold Resources и Ivanhoe Mines. Сам инвестор написал Bloomberg, что если представление исторических фактов делает из него расиста, то тогда да — он расист.

Ранее Delfi писал, что Талпсепп решил, что легендарного инвестора не исключат из списка докладчиков. Он подтвердил в электронном письме Bloomberg, что комментарии могут быть расистскими, но невозможно игнорировать его дело, опыт и знания.

"Он опирается на статистику и оттуда и его комментарии. Он посмотрел ВВП Зимбабве и сравнил его с ВВП США. Но США всегда были мультикультурными, и часть белых веками использовали чернокожую рабочую силу против их желания", — отметил Талпсепп.