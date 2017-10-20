Эстонский инвестор оказался втянут в международный расистский скандал

Эстонский инвестор и руководитель рискового фонда Микк Талпсепп попал в расистский скандал инвестиционного гуру Марка Фабера.

Живущий в Таиланде швейцарский инвестиционный гуру Марк Фабер две недели назад написал в инвестиционной новостной рассылке, что слава богу, что Америку заселили белые люди, а не чернокожие. Из-за высказываний Фабер лишился места в нескольких фирмах.

Проблема в том, что Фабер — один из главных докладчиков конференции о создании богатства в Сингапуре, и организатор конференции, эстонский инвестор и руководитель рискового фонда Микк Талпсепп решил, что легендарного инвестора не исключат из списка докладчиков.

Микк Талпсепп подтвердил в электронном письме Bloomberg, что комментарии могут быть расистскими, но невозможно игнорировать его дело, опыт и знания. "На рынке акций нет расизма, потому что все торговые сделки анонимны. Ты никогда не знаешь, с кем совершаешь сделку. Иногда торгуешь с компьютером, иногда с белым, иногда с чернокожим или азиатом. Это не важно. Единственное, что имеет значение, знания", — написал Талпсепп.

Талпсепп признал, что были споры с исполнительным директором Денисом Меркульевым, по оценке которого, Фаберу нельзя выступать на конференции, потому что, по его мнению, в мире нет места расистским комментариям и они не отражают ценности конференции. Меркульев также выразил опасение, что другие докладчики и участники конференции могут быть обеспокоены высказываниями Фабера.

Талпсепп в письме Bloomberg защищал высказывания Фабера. "Он опирается на статистику и оттуда и его комментарии. Он посмотрел ВВП Зимбабве и сравнил его с ВВП США. Но США всегда были мультикультурными, и часть белых веками использовали чернокожую рабочую силу против их желания", — отметил Талпсепп.

Он также заявил, что хочет извиниться за комментарии Фабера и выразил надежду, что из-за Фабера не станут игнорировать конференцию. "Все участники при желании вольны протестовать против Фабера", — подчеркнул он.