02.05.2018, 09:20

Эстонский фонд дорожного страхования обновил калькулятор дорожного страхования


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Foto: Ilmar Saabas

Калькулятор Фонда дорожного страхования (LKF) дает хороший обзор цен на услуги обязательного дорожного страхования. Разработанный несколько лет назад в сотрудничестве с Финансовой инспекцией калькулятор обрел теперь новый дизайн, и им стало удобнее пользоваться в компьютерах и смартфонах.

В настоящее время этот калькулятор используется 1000-1200 раз в течение одного рабочего дня, сообщает фонд в своем пресс-релизе.

По словам члена правления Эстонского фонда дорожного страхования Лаури Потсеппа, калькулятор показывает самые выгодные страховые взносы ряда страховых обществ. ”Калькулятор привлекает своей простотой — достаточно ввести номер регистрационного знака транспортного средства, и на экране появятся самые низкие тарифы разных страховых обществ. Калькулятор обычно выдает точный страховой взнос, который будет указан и в договоре на сайте выбранного потребителем страхового общества”, отметил Лаури Потсепп.

”Расценки дорожного страхования одного и того же автомобиля в калькуляторе могут быть весьма разными, поскольку каждое страховое общество использует свою особую методику расчетов. Все страховщики стараются как можно точнее определить свои страховые риски, и это отражается на размере страхового взноса”, добавил Лаури Потсепп, приведя в качестве примера диапазон расценок страхования его собственного автомобиля: от 105 до 226 евро в год.

Запрос для сравнения тарифов дорожного страхования можно сделать на сайте Эстонского фонда дорожного страхования: www.lkf.ee/kalkulaator. Требуется лишь ввести номер регистрационного знака транспортного средства. Более подробный запрос придется сделать, только если транспортное средство не занесено в Регистр дорожного движения или оно используется интенсивнее обычного, с повышенным риском, или делающее запрос лицо не является владельцем или ответственным пользователем этого транспортного средства.

Калькулятор показывает расценки восьми поставщиков услуг дорожного страхования: BTA, ERGO, Gjensidige, If, Inges, PZU, Salva и Seesam. Расценки дорожного страхования Compensa и Swedbank при помощи калькулятора проверить нельзя.

На сайте Эстонского фонда дорожного страхования также можно проверить срок действия дорожного страхования и ущерб транспортного средства и получить обзорное представление о географическом распределении дорожно-транспортных происшествий по Эстонии.

ТОП

Эстонский фонд дорожного страхования является гарантийным фондом дорожного страхования, бюро Зеленой карты в Эстонии, администратором Регистра дорожного страхования и принудительным страховщиком транспортных средств без договора о дорожном страховании. Эстонский фонд дорожного страхования возмещает ущерб, причиненный незарегистрированными транспортными средствами, транспортными средствами с принудительным страхованием и неустановленными транспортными средствами. Эстонский фонд дорожного страхования также занимается урегулированием споров о дорожном страховании через примирительный орган дорожного страхования.

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