Эстонский фонд дорожного страхования обновил калькулятор дорожного страхования

Калькулятор Фонда дорожного страхования (LKF) дает хороший обзор цен на услуги обязательного дорожного страхования. Разработанный несколько лет назад в сотрудничестве с Финансовой инспекцией калькулятор обрел теперь новый дизайн, и им стало удобнее пользоваться в компьютерах и смартфонах.

В настоящее время этот калькулятор используется 1000-1200 раз в течение одного рабочего дня, сообщает фонд в своем пресс-релизе.

По словам члена правления Эстонского фонда дорожного страхования Лаури Потсеппа, калькулятор показывает самые выгодные страховые взносы ряда страховых обществ. ”Калькулятор привлекает своей простотой — достаточно ввести номер регистрационного знака транспортного средства, и на экране появятся самые низкие тарифы разных страховых обществ. Калькулятор обычно выдает точный страховой взнос, который будет указан и в договоре на сайте выбранного потребителем страхового общества”, отметил Лаури Потсепп.

”Расценки дорожного страхования одного и того же автомобиля в калькуляторе могут быть весьма разными, поскольку каждое страховое общество использует свою особую методику расчетов. Все страховщики стараются как можно точнее определить свои страховые риски, и это отражается на размере страхового взноса”, добавил Лаури Потсепп, приведя в качестве примера диапазон расценок страхования его собственного автомобиля: от 105 до 226 евро в год.