21.12.2017, 16:50

Эстонский Danske Bank оштрафовали на 1,7 миллиона евро за отмывание крупной суммы денег

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rus.delfi.ee
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Eurod
фото иллюстративноеFoto: Ester Vaitmaa

В Эстонии через Danske Bank отмыли крупную сумму денег. За это его оштрафовали на 1,7 миллиона евро, пишет Ärileht.

„У нас — особые обязательства в борьбе с отмыванием денег, и, что досадно, мы не смогли отследить сделки, произведенные через корреспондентский счет”, — прокомментировал ситуацию член правления Danske Bank Томас Ф. Борген. ”Поэтому мы получили штраф и согласны с ним. С того момента мы многое предприняли: усилили надзор за корреспондентскими счетами. Ныне ситуация совершенно иная”.

Напомним, как развивались события.

Датское издание Berlingske писало, что банку Danske Bank угрожает огромный штраф в связи с отмыванием денег через эстонское отделение.

Так, недавно стала известна новая информация о проводившемся через эстонский филиал банка отмывании денег, в ходе чего банк помогал перенаправлять в Россию средства криминального происхождения, нарушая тем самым как международные регуляции о предотвращении отмывания денег, так и провозглашенные в отношении России международные санкции.

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Выяснилось, что некоторые клиенты прибегали через эстонский Danske Bank к т. н. зеркальным сделкам с ценными бумагами, которые позволяют перенаправлять средства за границу без привлечения внимания властей. Клиент просто покупает ценные бумаги в одной стране и продает ее в другой. Немецкие банки уже были наказаны за подобного рода сомнительные операции многомиллионными штрафами.

Зеркальные сделки не всегда являются нелегальными, но могут служить индикатором возможного совершения экономического преступления.

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