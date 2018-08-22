22.08.2018, 07:06

Эстонский бизнесмен: государство заставляет людей обманывать

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Танель Саарманн
Танель Саарманн
 
EST
Эстонский бизнесмен: государство заставляет людей обманывать
Henni Nassar on läbi raskuste üles ehitanud kaks edukat Võrumaa firmat.Foto: Argo Ingver

Предприниматель и политик из Вырумаа Хенни Нассар владеет фирмой Förmann NT, которая занимается обработкой древесины и международными перевозками и предоставляет работу 50 человекам. Оборот фирмы более 4 млн евро. Нассар очень обеспокоен тем, что из-налоговой политики государства предприниматели вынуждены идти против своей совести, пишет Eesti Päevaleht.

”Общая экономическая ситуация влияет и на нас. Если в строительном секторе все хорошо, то у нас тоже. Сейчас доски продаются очень хорошо. К сожалению, мы немного отстаем от экономического роста, поскольку не в силах поспевать за спросом. Быть предпринимателем — нелегко. Я не хотел бы сейчас оказаться на месте руководителя начинающей с нуля фирмы. Это очень трудно. Нужно прилагать много усилий, и опасность кроется в том, что обычно за подъемом следует спад”, — рассуждает бизнесмен.

”Больше всего меня печалит, что предпринимателям приходится идти против совести. И мне в том числе. Недавно я увидел по телевизору рекламу Налогово-таможенного департамента. Они благодарили налогоплательщиков, которые платят налоги, — продолжает Нассар. — Очень правильно. Предприниматель готов платить налоги, если это за дело. Но у нас в Эстонии налоговая политика никуда не годится. Я понимаю причины, по которым они хотят сделать что-то, но все делается топорным методом — непродуманно и в спешке. Я посмотрел на эту рекламу и подумал: а что государство само предприняло для того, чтобы люди были честными и платили налоги? Налоговая политика построена так, что я вынужден выводить налоги из Эстонии. Я не хочу этого делать, но вынужден. Так и наша фирма, мы занимаемся международными перевозками и заправляемся в Латвии. Иначе просто не смогли бы конкурировать. По моим подсчетам, ежемесячно я плачу Латвии 10 000 евро акциза”.

”Я считаю себя патриотом Эстонии. Если у нас дела идут хорошо, то и предпринимателям лучше. Государством надо управлять таким образом, чтобы растить честных граждан”, — говорит бизнесмен.

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