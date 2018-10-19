Эстонский банк хочет достроить дом возле места, где в 2013 году при обрушении крыши рижского супермаркета Maxima погибло 54 человека. "В жизни не видела такого цинизма"

Представитель общества "Золитуде 21.11", новоиспеченный депутат Сейма Регина Лочмеле-Лунева начала критиковать задумку эстонцев, напомнив, что на месте запланированного парка погибли 54 человека. По ее мнению, "этот объект приводит к деградации не только места, но и нашего общества". Она призвала снести многоквартирный дом полностью и разбить там памятное место.
Пострадавшая в Золитудской трагедии Алена Бурве, у которой под развалинами Maxima погиб муж, заявила, что "в жизни не видела такого цинизма, какой поступал от представителей Prana Property". Она также сказала, что Золитудскую трагедию нельзя сравнивать с Таллином времен войны, так как "в Золитуде произошло убийство в мирное время".
Буров предложил вернуться к рассмотрению вопроса о доме по ул. Приедайнес, 20 позже — 16 ноября. К этому моменту Prana Property должна улучшить визуальное состояние здания, а также подготовить оценку его технического состояния. По словам Бурова, самоуправление готово снести дом за свой счет, а также обменять данный земельный участок на другой, чтобы Prana Property могла развивать свой проект в другом месте Риги.
В 2015 году комиссия по деградирующим среду строениям Рижской думы отнесла этот многоквартирный жилой дом к категории трущоб A. Согласно заключению эксперта по строительству Улдиса Лиелбалодиса, техническое состояние здания является неудовлетворительным. Констатированы дефекты, в том числе — межэтажная деформация, превышение определенных проектом нагрузок на сваи, недостаточная несущая способность конструкции. У строения констатирован 70-процентный технический износ.