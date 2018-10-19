19.10.2018, 15:35

Эстонский банк хочет достроить дом возле места, где в 2013 году при обрушении крыши рижского супермаркета Maxima погибло 54 человека. "В жизни не видела такого цинизма"

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rus.delfi.ee
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Эстонский банк хочет достроить дом возле места, где в 2013 году при обрушении крыши рижского супермаркета Maxima погибло 54 человека. "В жизни не видела такого цинизма"
Foto: Rīgas domes Īpašuma departaments

Намерение хозяев многоквартирного дома на ул. Приедайнес, 20, где в ноябре 2013 года обрушилась крыша супермаркета Maxima, закончить работы, а также разбить парк и оборудовать подземную автостоянку, на прошедшем 19 октября заседании комиссии Рижской думы по приводящим к деградации окружающей среды постройкам вызвало негодование депутатов, пишет rus.delfi.lv.

Департамент имущества Рижской думы включил вопрос о дальнейшей судьбе здания в повестку дня, так как были получены жалобы от жителей, указывающих на неудовлетворительный внешний вид здания.

Явившиеся на заседание представители Prana Property — дочерней фирмы эстонского банка Coop Bank, которая в прошлом году перекупила здание у Homburg Zolitūde за 3,9 млн евро — извинились за несоответствующий внешний вид строения и раскрыли, что компания планирует закончить работы над домом и полностью сдать его в эксплуатацию. "Согласно нашему видению, на объекте будет три части — многоквартирный дом, публично доступный парк, под которым расположится автостоянка для жильцов дома, а также мемориал в память о жертвах Золитудской трагедии", — рассказал представитель Prana Property Раул Кескула. Согласно показанному им плану, парк будет находиться на месте, где стоял обрушившийся магазин Maxima. На первом этаже здания на ул. Приедайнес, 20 также разместятся различные магазины.

Однако, как заявил в ответ глава комиссии Олег Буров, Рижская дума хочет заполучить всю законсервированную на данный момент территорию в свое владение, чтобы, наоборот, ликвидировать подземную автостоянку и установить на месте лишь памятный мемориал.

Эстонские предприниматели не согласны и отмечают, что "и Таллин после бомбардировки был восстановлен, и люди там живут". "Нельзя винить жилой дом", — сказал рижским чиновникам Кескула.

Представитель общества "Золитуде 21.11", новоиспеченный депутат Сейма Регина Лочмеле-Лунева начала критиковать задумку эстонцев, напомнив, что на месте запланированного парка погибли 54 человека. По ее мнению, "этот объект приводит к деградации не только места, но и нашего общества". Она призвала снести многоквартирный дом полностью и разбить там памятное место.

Пострадавшая в Золитудской трагедии Алена Бурве, у которой под развалинами Maxima погиб муж, заявила, что "в жизни не видела такого цинизма, какой поступал от представителей Prana Property". Она также сказала, что Золитудскую трагедию нельзя сравнивать с Таллином времен войны, так как "в Золитуде произошло убийство в мирное время".

Буров предложил вернуться к рассмотрению вопроса о доме по ул. Приедайнес, 20 позже — 16 ноября. К этому моменту Prana Property должна улучшить визуальное состояние здания, а также подготовить оценку его технического состояния. По словам Бурова, самоуправление готово снести дом за свой счет, а также обменять данный земельный участок на другой, чтобы Prana Property могла развивать свой проект в другом месте Риги.

В 2015 году комиссия по деградирующим среду строениям Рижской думы отнесла этот многоквартирный жилой дом к категории трущоб A. Согласно заключению эксперта по строительству Улдиса Лиелбалодиса, техническое состояние здания является неудовлетворительным. Констатированы дефекты, в том числе — межэтажная деформация, превышение определенных проектом нагрузок на сваи, недостаточная несущая способность конструкции. У строения констатирован 70-процентный технический износ.

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