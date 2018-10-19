Эстонский банк хочет достроить дом возле места, где в 2013 году при обрушении крыши рижского супермаркета Maxima погибло 54 человека. "В жизни не видела такого цинизма"

Департамент имущества Рижской думы включил вопрос о дальнейшей судьбе здания в повестку дня, так как были получены жалобы от жителей, указывающих на неудовлетворительный внешний вид здания.

Явившиеся на заседание представители Prana Property — дочерней фирмы эстонского банка Coop Bank, которая в прошлом году перекупила здание у Homburg Zolitūde за 3,9 млн евро — извинились за несоответствующий внешний вид строения и раскрыли, что компания планирует закончить работы над домом и полностью сдать его в эксплуатацию. "Согласно нашему видению, на объекте будет три части — многоквартирный дом, публично доступный парк, под которым расположится автостоянка для жильцов дома, а также мемориал в память о жертвах Золитудской трагедии", — рассказал представитель Prana Property Раул Кескула. Согласно показанному им плану, парк будет находиться на месте, где стоял обрушившийся магазин Maxima. На первом этаже здания на ул. Приедайнес, 20 также разместятся различные магазины.

Однако, как заявил в ответ глава комиссии Олег Буров, Рижская дума хочет заполучить всю законсервированную на данный момент территорию в свое владение, чтобы, наоборот, ликвидировать подземную автостоянку и установить на месте лишь памятный мемориал.

Эстонские предприниматели не согласны и отмечают, что "и Таллин после бомбардировки был восстановлен, и люди там живут". "Нельзя винить жилой дом", — сказал рижским чиновникам Кескула.