17.11.2018, 18:30

Эстонский автомоечный стартап обзавелся именитыми инвесторами


rus.delfi.ee
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UpSteam
UpSteamFoto: Tiit Blaat

Стартап UpSteam, предлагающий услуги передвижной автомойки, привлек полмиллиона евро инвестиций: в эту фирму вложились и такие известные инвесторы, как Яак Роосааре и Райн Ранну, сообщают "Деловые ведомости".

Фирма UpSteam, работавшая менее двух лет, привлекла более 500 000 евро инвестиций, из которых почти 300 000 евро было получено посредством краудфандинговой платформы Funderbeam. Через нее в стартап инвестировали и Яак Роосааре, и Мадис Мююр.

Остальную сумму инвестировали фонды венчурного капитала Superangel и Spring Capital, во главе которых стоят Райн Ранну и Хенри Треуде. Стоимость UpSteam на момент привлечения средств была оценена в сумму 2,75 миллионов евро.

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