Эстонский автомоечный стартап обзавелся именитыми инвесторами

Фирма UpSteam, работавшая менее двух лет, привлекла более 500 000 евро инвестиций, из которых почти 300 000 евро было получено посредством краудфандинговой платформы Funderbeam. Через нее в стартап инвестировали и Яак Роосааре, и Мадис Мююр.

Остальную сумму инвестировали фонды венчурного капитала Superangel и Spring Capital, во главе которых стоят Райн Ранну и Хенри Треуде. Стоимость UpSteam на момент привлечения средств была оценена в сумму 2,75 миллионов евро.