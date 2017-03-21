Эстонских руководителей Danske Bank уволили из-за скандала с отмыванием российских денег

Член совета Danske Bank сообщил, что поскольку российские деньги отмывали и через их банк, они в Эстонии начали использовать системы контроля и назначили новое руководство. Эстонским филиалом руководил Айвар Рехе, который в прошлом году неожиданно покинул должность. Экс-руководитель банка сказал Ärileht, что ему ничего добавить к сказанному банком. "Я должен хранить банковскую и клиентскую тайны, считаю, что был достаточно открытым в этой теме".

СМИ сегодня говорили о возможном международном случае отмывания денег, и Danske Bank упоминался как банк, который также могли использовать для отмывания денег. Относительно связанных с Danske Bank переводов вопрос в сделках, которые совершали в эстонском филиале в 2011-2014 годах.

"Переводы, о которых говорят в связи с Danske Bank, — это те переводы, которые мы знаем и о которых мы общались как с датскими, так и с эстонскими властями", — сказал член совета Danske Bank Group Флемминг Пристед и добавил: "В этот период наши соответствующие системы и процедуры в Эстонии были недостаточными для обеспечения того, чтобы нас невозможно было использовать в целях отмывания денег. Мы приняли необходимые меры для улучшения ситуации. Также мы закрыли счета всех тех клиентов, у которых в Эстонии нет коммерческой цели для того, чтобы иметь счет. В результате этого закрыты счета всех клиентов, кроме одного, относительно которых возникли вопросы в связи с данными переводами. Мы начали использовать в Эстонии новые системы и процедуры контроля и назначили в эстонское подразделение новое руководство".

"Мы не хотим быть никоим образом использованы с целью отмывания денег или какой-либо другой криминальной деятельности. Мы знаем свою ответственность и очень серьезно относимся к борьбе с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями, приложив в последние годы значительные усилия в этой сфере. Мы не можем гарантировать, что все попытки отмывания денег через Danske Bank провалятся, но, безусловно, вероятность того, что отмывание денег произойдет, меньше, чем когда-либо раньше, поскольку мы делаем все от нас зависящее, чтобы этого избежать".

Ситуация в эстонском филиале стала причиной для нарекания со стороны Датской финансовой инспекции, которое опубликовали в марте 2016 года.

Меры, которые Danske Bank принял в последние годы, включают в себя развитие усиливающих надзор ИТ-систем, использование более жестких механизмов контроля, назначение новых дополнительных ресурсов в деятельность против отмывания денег и обучение работников.