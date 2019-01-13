Эстонские звероводы о возможном запрете на разведение пушных зверей: на наших фермах — строгий порядок и выполнение всех норм!

”В пояснительной записке, составленной инициаторами законопроекта, содержится несколько фактических ошибок и, помимо прочего, дикие животные намеренно перепутаны с пушными зверями, которых в течение долгого времени разводили на фермах. В документе представлены лживые заявления насчет использования опасных химикатов при выделке меха, о загрязнении, о тенденциях в индустрии одежды и моды, о причинах запрета на разведение пушных зверей в разных странах и в толковании результатов исследований, — утверждает лидер Союза звероводческих хозяйств (Eesti Karusloomakasvatajate Aretusühing — EKAÜ) Леандер Праги. — В мифах, распространившиеся в социальных сетях (авторы пояснительной записки неоднократно ссылаются именно на социальные сети как на основной источник), нельзя винить эстонских звероводов. На фермах по разведению пушных зверей обеспечены строгий порядок и выполнение всех норм, установленных законом, вступившим в силу 01.01.2017. За последние два года не было зафиксировано ни одного нарушения”.

К тому же в законопроекте имеются противоречия, поскольку, как сказано в статье 2 закона об охране животных, существуют сельскохозяйственные животные, домашние питомцы и подопытные животные. Остается неясным, на чем основана логика инициаторов законопроекта, и как ее можно применить в реальной жизни. Мы считаем, что прежде всего инициаторы законопроекта должны уяснить для себя и для своих единомышленников, а затем разъяснить и широкой общественности такие понятия, как ”сельскохозяйственное животное”, ”дикое животное”, ”пушной зверь”, ”кожа” и ”мех”.

Сельскохозяйственных животных выращивают с целью получения шерсти, кожи, молока, меха и жира, при этом звероводческие фермы являют собой пример успешной круговой экономики, оптимальной и экологичной с точки зрения качества продукции и утилизации отходов.

В круговой экономике все процессы взаимосвязаны, поэтому при исключении одного звена необходимо реорганизовать деятельность всех причастных сторон. Этому сопутствуют необходимость утилизации сельскохозяйственных отходов, рост цен на сельхозпродукцию (главным образом на продукты питания), а также снижение конкурентоспособности отечественных изделий как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Вопросы охраны животных, этики и окружающей среды крайне важны для Эстонии, поэтому открытая дискуссия всячески приветствуется, но вестись она должна на основе фактов и знаний. В 2009 году звероводческим сектором была добровольно инициирована на научной основе программа WelFur, оценивающая благополучие животных. Программа содержит протоколы о благополучии животных, разработанные независимыми учеными семи университетов Европы. На эти протоколы, в свою очередь, опираются инспекторы, проверяющие выполнение условий по содержанию животных в звероводческих хозяйствах. Протоколы основаны на трех критериях: создать надежную систему оценки благополучия животных, улучшить благополучие животных и предоставить достоверную информацию потребителям.

Работники ферм по разведению пушных зверей заботливо относятся ко всем подопечным и выполняют все установленные законом строгие правила.

Все процессы и химикаты, используемые в Европейском Союзе для обработки мехов, соответствуют директивам REACH и, в отличие от представленных общественности лживых заявлений, никакой опасности для людей не представляют. Говоря об охране окружающей среды, хотим подчеркнуть, что в ходе обработки пушнины не остается микропластических отходов, характерных для производства искусственного меха и других предметов одежды, которые изготавливаются из материалов, базирующихся на нефтехимии. Меховые изделия носятся очень долго, а после использования они полностью разлагаются в природе.

Вместо всплывшего в преддверии выборов популизма предлагаем серьезно и честно обсудить развитие и будущность сельской жизни, а также проанализировать потенциал развития звероводческой отрасли в Эстонии. Это одна из немногих областей сельского хозяйств, в которой у нас есть определенное климатическое преимущество перед южными соседями.

Обращаем ваше внимание на то, что на самом деле наиболее серьезная проблема, связанная с животными в Эстонии, — это содержание домашних питомцев и бродячие животные. Проблемой является человек, который считает себя другом и любителем животных, но на деле относится к ним как к живым игрушкам. Последствиями такого отношения приходится заниматься приютам для животных: в течение 14 дней они пытаются найти прежних или новых владельцев, а если не находят, то усыпляют животных. В год приюты усыпляют несколько тысяч питомцев.

В Союз звероводческих хозяйств Эстонии (EKAÜ) входят все звероводы Эстонии.