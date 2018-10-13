Эстонские застройщики, трепещите! Гигант российского рынка возводит в Таллинне жилые башни класса люкс и нацелился на Европу

Эстонские застройщики, трепещите! Крупная российская фирма строит у стадиона ”Калев” в центре Таллинна три многоквартирных дома класса люкс, пишет Eesti Päevaleht.
Вопрос о том, кто финансирует этот масштабный проект, волнует всех причастных к сфере недвижимости уже давно. Проект называется Kalevi Panorama (”Панорама Калева”) и специально для него скульптор Тауно Кангро изготовил двухметровую фигуру ”Калев возвращается домой” (”Kalev tuleb koju”).
Застройщиком является Tycoon OÜ. 20% в фирме принадлежит некоему Юрию Петрову, у которого в Эстонии есть еще некоторые коммерческие интересы. Одновременно мужчина является и руководителем проекта.
Остальные 80% принадлежит таинственной Lindner Asset Management, расположившейся на Виргинских островах. Обычно в таких случаях на этом следы владельцы теряются, но с этим проектом все по-другому. В ответ на запрос журналиста представитель застройщика согласился на встречу и на удивление не пытался увиливать от ответов на финансовые вопросов.
Представитель застройщика — архитектор по интерьеру Дина Гончарова — поясняет, что за проектом стоит быстроразвивающаяся фирма ФСК Лидер (Финансово-строительная корпорация ”Лидер”), которая ранее действовала лишь в России.
Земля, некогда принадлежавшая Кайтсейлийту, перешла россиянам в 2014 году. В России развитие основанной 13 лет назад фирмы идет бешеными темпами. За это время ей было выдано разрешений на эксплуатацию в общей сложности 6,2 млн м2 жилой площади. В корпорацию входят как организации по производству и генподряду, так и проектировочные бюро, технадзор, фирмы, занимающиеся продажей и администрированием недвижимости. Всего в ФСК Лидер трудится 12 600 человек. Она входит в десятку крупнейших застройщиков России и действует как в Москве и Московской области, так и Петербурге, Калуге и Краснодаре.
”Это их первый проект вне России, поэтому они уделяют очень большое внимание качеству. Не экономят”, — заверяет Гончарова.
Женщина говорит, что ”Калевской панорамой” ФСК Лидер ограничиваться не намерены. Им нравится Таллинн. В сторону Риги и Вильнюса они сейчас не смотрят, но заинтересованы в европейском рынке в общем, рассматривая его как единое целое. Эстонский проект, таким образом, является для них своеобразным окном в Европу.
По плану дома будут полностью готовы к декабрю 2019 года. Это т. н. умные здания, которые позволяют через мобильное приложение настраивать отопление и другие важные функции.
Стоимость квадратного метра на последнем этаже составляет около 3400 евро. Самая дешевая площадь стоит чуть более 2000 евро за м2.
В России ФСК Лидер (владелец Владимир Воронин) известна как фирма с высокой социальной ответственностью. Корпорация помогла достроить 15 жилых домов и три детских сада, строительство которых застопорилось из-за нечестных застройщиков. Сам Воронин имеет Орден Петра Великого II степени, является членом Московского клуба инвесторов и вице-президентом Ассоциации застройщиков Московской области.
Изданию неизвестно, является ли Воронин миллиардером, но то, что он мультимиллионер, не вызывает никакого сомнения.