13.10.2018, 09:00

Эстонские застройщики, трепещите! Гигант российского рынка возводит в Таллинне жилые башни класса люкс и нацелился на Европу

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Танель Саарманн
Танель Саарманн
 
EST 17
Эстонские застройщики, трепещите! Гигант российского рынка возводит в Таллинне жилые башни класса люкс и нацелился на Европу
Kalevi Panoramasse korteri ostja saab ühtlasi priipääsme Kalevi staadionil toimuva jälgimiseks.Ilmar Saabas

Эстонские застройщики, трепещите! Крупная российская фирма строит у стадиона ”Калев” в центре Таллинна три многоквартирных дома класса люкс, пишет Eesti Päevaleht.

Вопрос о том, кто финансирует этот масштабный проект, волнует всех причастных к сфере недвижимости уже давно. Проект называется Kalevi Panorama (”Панорама Калева”) и специально для него скульптор Тауно Кангро изготовил двухметровую фигуру ”Калев возвращается домой” (”Kalev tuleb koju”).

Застройщиком является Tycoon OÜ. 20% в фирме принадлежит некоему Юрию Петрову, у которого в Эстонии есть еще некоторые коммерческие интересы. Одновременно мужчина является и руководителем проекта.

Graafika: Toom Tragel

Остальные 80% принадлежит таинственной Lindner Asset Management, расположившейся на Виргинских островах. Обычно в таких случаях на этом следы владельцы теряются, но с этим проектом все по-другому. В ответ на запрос журналиста представитель застройщика согласился на встречу и на удивление не пытался увиливать от ответов на финансовые вопросов.

Представитель застройщика — архитектор по интерьеру Дина Гончарова — поясняет, что за проектом стоит быстроразвивающаяся фирма ФСК Лидер (Финансово-строительная корпорация ”Лидер”), которая ранее действовала лишь в России.

Земля, некогда принадлежавшая Кайтсейлийту, перешла россиянам в 2014 году. В России развитие основанной 13 лет назад фирмы идет бешеными темпами. За это время ей было выдано разрешений на эксплуатацию в общей сложности 6,2 млн м2 жилой площади. В корпорацию входят как организации по производству и генподряду, так и проектировочные бюро, технадзор, фирмы, занимающиеся продажей и администрированием недвижимости. Всего в ФСК Лидер трудится 12 600 человек. Она входит в десятку крупнейших застройщиков России и действует как в Москве и Московской области, так и Петербурге, Калуге и Краснодаре.

Ilmar Saabas

”Это их первый проект вне России, поэтому они уделяют очень большое внимание качеству. Не экономят”, — заверяет Гончарова.

Женщина говорит, что ”Калевской панорамой” ФСК Лидер ограничиваться не намерены. Им нравится Таллинн. В сторону Риги и Вильнюса они сейчас не смотрят, но заинтересованы в европейском рынке в общем, рассматривая его как единое целое. Эстонский проект, таким образом, является для них своеобразным окном в Европу.

По плану дома будут полностью готовы к декабрю 2019 года. Это т. н. умные здания, которые позволяют через мобильное приложение настраивать отопление и другие важные функции.

Стоимость квадратного метра на последнем этаже составляет около 3400 евро. Самая дешевая площадь стоит чуть более 2000 евро за м2.

В России ФСК Лидер (владелец Владимир Воронин) известна как фирма с высокой социальной ответственностью. Корпорация помогла достроить 15 жилых домов и три детских сада, строительство которых застопорилось из-за нечестных застройщиков. Сам Воронин имеет Орден Петра Великого II степени, является членом Московского клуба инвесторов и вице-президентом Ассоциации застройщиков Московской области.

Изданию неизвестно, является ли Воронин миллиардером, но то, что он мультимиллионер, не вызывает никакого сомнения.

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Эстонские застройщики, трепещите! Гигант российского рынка возводит в Таллинне жилые башни класса люкс и нацелился на Европу

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Эстонские застройщики, трепещите! Крупная российская фирма строит у стадиона ”Калев” в центре Таллинна три многоквартирных дома класса люкс, пишет Eesti Päevaleht.
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