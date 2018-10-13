Эстонские застройщики, трепещите! Гигант российского рынка возводит в Таллинне жилые башни класса люкс и нацелился на Европу

Вопрос о том, кто финансирует этот масштабный проект, волнует всех причастных к сфере недвижимости уже давно. Проект называется Kalevi Panorama (”Панорама Калева”) и специально для него скульптор Тауно Кангро изготовил двухметровую фигуру ”Калев возвращается домой” (”Kalev tuleb koju”).

Застройщиком является Tycoon OÜ. 20% в фирме принадлежит некоему Юрию Петрову, у которого в Эстонии есть еще некоторые коммерческие интересы. Одновременно мужчина является и руководителем проекта.

Graafika: Toom Tragel

Остальные 80% принадлежит таинственной Lindner Asset Management, расположившейся на Виргинских островах. Обычно в таких случаях на этом следы владельцы теряются, но с этим проектом все по-другому. В ответ на запрос журналиста представитель застройщика согласился на встречу и на удивление не пытался увиливать от ответов на финансовые вопросов.

Представитель застройщика — архитектор по интерьеру Дина Гончарова — поясняет, что за проектом стоит быстроразвивающаяся фирма ФСК Лидер (Финансово-строительная корпорация ”Лидер”), которая ранее действовала лишь в России.