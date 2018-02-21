Эстонские ученые вместе с именитыми коллегами разрабатывают бизнес платформы, опирающиеся на искусственный интеллект

В начале года G-Global Business Portal опубликовал новую бизнес и консультационную платформу, цель которой – объединить знания ведущих экспертов и консультантов в одну среду и за счет этого помочь ускорить процесс оцифровки предприятий. При развитии платформы, опирающейся на технологию блокчейн (цепочку блоков), будет использоваться искусственный интеллект, в развитии которого примут участие специалисты из Эстонии и Азии.

”Современным предприятиям нужна поддержка при дигитализации товаров и услуг, в то же время важно привлечь в сектор экономики новые знания, технологии и робототехнику” — сказал один из руководителей проекта G-Global Денис Цыро, тем самым озвучив и цель создания новой платформы.

В число возможностей коммуникационной платформы, базирующейся на знаниях и консультаций ведущих специалистов, входит подготовка предприятий и реорганизация новых технологий, внедрение робототехники, привлечение возможностей финансирования (напр., токенизация), а также разработка и адаптация систем, базирующихся на искусственном интеллекте, к различным производственным и развивающим рабочим процессам.

По словам Дениса Цыро, ранее занимавшегося обучением и консультированием, G-Global Business Portal — это универсальная платформа, предлагающая услуги консультирования, которая объединяет экспертов в разных областях и сферах деятельности, в частности, в области финансов, бизнеса, технологий, науки и так далее. Платформа для тех, кто делится своими знаниями и опытом. ”Независимая и технически безопасная система оценивания, основанная на блокчейн, обеспечивает надежность, профессионализм и мотивированность экспертов. Поскольку блокчейн позволяет ознакомиться с более ранними работами эксперта и составить общую картину, а также оценить полученный опыт, то платформа гарантирует полную прозрачность”, — рассказал о платформе Цыро.

За консультационные услуги по всему миру можно платить криптовалютой, эмитирующимися G-Global токенами и деньгами FIAT.

Советниками уникальной платформы и программы оцифровки, помимо международной команды G-Global Business Portal, являются также некоторые известные ученые, например, лауреат Нобелевской премии в области экономики Элвин Рот.

В начале марта в США в Стэнфордском университете пройдёт презентация новой площадки и будет объявлено об основных этапах развития проекта на территории Европы, Америки и Азии.

Дополнительная информация о проекте:

www.gglobal.io

www.gglobal.com