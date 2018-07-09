09.07.2018, 18:27

Эстонские производители отзывают замороженные смеси из-за листерии: чем она опасна и кто под угрозой?

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rus.delfi.ee
EST
palavik
Annika Haas

Maahärra и Härmavili отзывают некоторую продукцию по причине возможного заражения бактерией листерия. Несмотря на то, что в Эстонии этой бактерии пока обнаружено не было и оба производителя отозвали товар в качестве меры предосторожности, предлагаем разобраться, что это за ”зверь”.

По данным ВОЗ, листериоз пищевого происхождения - это одна из самых тяжелых болезней пищевого происхождения. Его возбудителем является бактерия Listeria monocytogenes. Это относительно редкая болезнь – ежегодно происходит от 0,1 до 10 случаев заболевания на 1 миллион человек в зависимости от стран и регионов. И хотя случаев заболевания немного, эта инфекция представляет значительную проблему в области общественного здравоохранения в связи с высокой смертностью.

В отличие от многих других бактерий, вызывающих широко распространенные болезни пищевого происхождения, L. monocytogenes может выживать и размножаться при низких температурах, обычно поддерживаемых в холодильниках. Употребление загрязненных пищевых продуктов, содержащих L. monocytogenes в больших количествах, является основным путем передачи инфекции. Инфекция может также передаваться от человека к человеку, в частности от беременных женщин к плоду.

Листериоз – это целый ряд болезней, вызываемых бактерией L. monocytogenes. Вспышки этих болезней происходят во всех странах. Существует два основных типа листериоза: неинвазивная форма и инвазивная форма.

Неинвазивный листериоз (фебрильный листериозный гастроэнтерит) является легкой формой болезни, развивающейся, в основном, у здоровых людей. Симптомы включают диарею, повышенную температуру, головную боль и миалгию (мышечные боли). Инкубационный период короткий и длится несколько дней. Вспышки этой болезни, как правило, связаны с потреблением пищевых продуктов, содержащих L. monocytogenesв больших количествах.

Инвазивный листериоз является более тяжелой формой болезни и поражает некоторые группы населения высокого риска. Они включают беременных женщин, пациентов, получающих лечение в связи с раком, СПИДом и пересадкой органов, пожилых людей и детей грудного возраста. Для этой формы болезни характерны тяжелые симптомы и высокая смертность (20%-30%). Симптомы включают повышенную температуру, миалгию (мышечные боли), септицемию, менингит. Инкубационный период длится обычно одну-две недели, но может варьироваться от нескольких дней вплоть до 90 дней.

ТОП

Первоначальный диагноз листериоза ставится на основе клинических симптомов и выявления бактерий в мазках, взятых из крови, спинномозговой жидкости (СМЖ), меконии новорожденных (или плода в случае аборта), а также фекалий, рвотных масс, пищевых продуктов или корма животных.

Из-за длительного инкубационного периода определить пищевой продукт, ставший источником инфекции, бывает сложно.

Лечение

Листериоз, диагностированный на ранних стадиях, можно лечить. Для лечения тяжелых симптомов, таких как менингит, используются антибиотики. В случае инфекции во время беременности незамедлительный прием антибиотиков позволяет предотвратить инфицирование плода или новорожденного.

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